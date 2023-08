हरियाणा: नूंह में हुई हिंसा के पीछे गृहमंत्री अनिल विज ने जताई सोची-समझी साजिश की आशंका, अब तक 4 लोगों की जान गई

Highlights नूंह में हुई हिंसा में अब तक 4 लोगों की जान चली गई है हरियाणा के बाकी हिस्सों में भी फैल रहा है गृहमंत्री अनिल विज ने आशंका जताई है कि इस हिंसा के पीछे सोची समझी साजिश है

नई दिल्ली: गुरुग्राम से सटे हरियाणा के नूंह में एक धार्मिक जुलूस के दौरान हुई पत्थरबाजी और उसके बाद भड़की हिंसा में अब तक 4 लोगों की जान चली गई है। झड़प में दो होम गार्ड समेत तीन लोगों की मौत पहले हुई थी और एक घायल ने मंगलवार को दम तोड़ दिया। नूंह की घटना के बाद अब तनाव हरियाणा के बाकी हिस्सों में भी फैल रहा है। इसे देखते हुए चार जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। कई इलाकों में इंटरनेट बंद है। साथ ही एयर फोर्स को भी स्टैंडबाय मोड पर रखा गया है ताकि किसी पीड़ित को एयरलिफ्ट करने की जरूरत पड़े तो तुरंत निकाला जा सके।

इस बीच हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने आशंका जताई है कि इस हिंसा के पीछे सोची समझी साजिश है। उन्होंने कहा, "नूंह में स्थिति नियंत्रण में है और जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है। दोनों समुदाय लंबे समय से नूंह में शांतिपूर्वक रह रहे हैं। इसके पीछे एक साजिश है। जिस तरह से पत्थर, हथियार, गोलियां मिलीं, ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है। हम विस्तृत जांच करेंगे और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।"

#WATCH | On Nuh clashes, Haryana Home Minister Anil Vij says "The situation in Nuh is under control and a curfew has been imposed in the district...Both communities have been staying in Nuh peacefully for a long time. There is a conspiracy behind this. The way stones, weapons,… pic.twitter.com/zqzuOFhcWz