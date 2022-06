Agnipath Protest: हरियाणा सरकार ने अगले 24 घंटे तक मोबाइल इंटरनेट, SMS सेवा को किया निलंबित, कानून-व्यवस्था के मद्देनजर लिया फैसला

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने नई सेना भर्ती नीति के मद्देनजर संभावित कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए मोबाइल इंटरनेट सेवाओं, सभी एसएमएस सेवाओं को निलंबित करने का आदेश दिया है। आदेश अगले 24 घंटों के लिए तत्काल प्रभाव से यानी 16:30 बजे (कल) तक लागू रहेगा। शुक्रवार को केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ हिंसक विरोध के बाद, हरियाणा सरकार ने कर्फ्यू भी लगाया है और गुरुग्राम में बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है।

गुरुग्राम के डीएम ने कहा, "गुरुग्राम में चार से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाने के लिए सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।" इसके अलावा, राज्य ने शुक्रवार को फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ क्षेत्र में 24 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं को भी निलंबित कर दिया है।

राज्य के गृह विभाग के अनुसार, उत्तेजित प्रदर्शनकारियों द्वारा बल्लभगढ़ अनुमंडल में "तनाव, झुंझलाहट, बाधा या व्यक्तियों को चोट, मानव जीवन और संपत्ति के लिए खतरा, सार्वजनिक शांति और शांति भंग" की संभावना है।

इसलिए, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से दुष्प्रचार और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए, हरियाणा सरकार को उपमंडल बल्लभगढ़ के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में मोबाइल, इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं और सभी डोंगल सेवाओं को निलंबित करने का निर्देश दिया गया है।

