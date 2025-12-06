सिरसा जिलाः गांवों और शहरों में पर्याप्त एवं सुरक्षित पेयजल, जानिए खासियत

Highlights प्रदेशभर में पेयजल उपलब्ध करा रहा है। सिरसा लोकसभा क्षेत्र की वर्तमान स्थिति।

चंडीगढ़ः हरियाणा सरकार राज्य के गाँवों और शहरों में पर्याप्त एवं सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से प्रदेश में एक विशाल एवं मज़बूत पेयजल अवसंरचना विकसित की गई है।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग वर्तमान में

• 1870 नहर-आधारित जलघर,

• 12,920 नलकूप,

• 9 रैनीवेल, तथा

• 4140 बूस्टिंग स्टेशन

के माध्यम से प्रदेशभर में पेयजल उपलब्ध करा रहा है।

सिरसा जिले की पेयजल व्यवस्था

सिरसा जिले में पेयजल आपूर्ति मुख्यतः BML — भाखड़ा मेन लाइन संख्या 1 पर आधारित है, जो वर्षभर paani का विश्वसनीय स्रोत है।

सिरसा लोकसभा क्षेत्र की वर्तमान स्थिति

सिरसा लोकसभा क्षेत्र के 616 ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान में 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। केवल दो गांव—दहमन और खारा खेड़ी—में फिलहाल 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी उपलब्ध है। इन गांवों में भी आपूर्ति को 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तक बढ़ाने के लिए 611.90 लाख रुपये के कार्य प्रगति पर है, जिसका लक्ष्य 31 मार्च 2026 तक पूरा करने का है।

शहरी क्षेत्रों की बात करें तो सिरसा लोकसभा क्षेत्र के सभी शहरी आबादी वाले क्षेत्रों में पेयजल की कोई कमी नहीं है, और आपूर्ति नियमित एवं पर्याप्त रूप से उपलब्ध कराई जा रही है।असाधारण परिस्थितियों, विशेषकर गर्मी के मौसम में, आवश्यकतानुसार टैंकरों द्वारा पानी की आपूर्ति भी सुनिश्चित की जाती है।

