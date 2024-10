Haryana Election Results 2024 LIVE: चुनावी रण में नायब सिंह सैनी पास या फेल? आज होगा फैसला; पढ़ें वोटों की गिनती का पल-पल अपडेट

Haryana Election Results 2024 LIVE: राजधानी दिल्ली से सटे राज्य हरियाणा में आज वोटों की गिनती होने जा रही है। विधानसभा चुनाव 2024 के मतदान के बाद आठ अक्टूबर मंगलवार की सुबह करीबन आठ बजे से वोटों की गिनती शुरू कर दी जाएगी।

फिलहाल हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। साल 2024 के विधानसभा चुनाव नायब सिंह सैनी के लिए एक अग्निपरीक्षा से कम नहीं है जहां आज मतगणना के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि वह दोबारा सत्ता में आते है या नहीं।

मौजूदा मुख्यमंत्री और भाजपा नेता नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र जिले की लाडवा सीट से हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ा। मौजूदा कांग्रेस विधायक मेवा सिंह और आप के जोगा सिंह उमरी इस सीट के लिए अहम दावेदार हैं।

इस सीट पर कुल 16 उम्मीदवार मैदान में हैं। एग्जिट पोल में हरियाणा में कांग्रेस की जीत का अनुमान लगाए जाने के बाद सैनी ने भाजपा के अकेले सरकार बनाने पर भरोसा जताते हुए कहा था कि पार्टी ने सारे इंतजाम कर लिए हैं। हमें किसी तरह के गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी।

2014 में सैनी ने नारायणगढ़ विधानसभा से जीत हासिल की थी, जबकि 2019 में उन्होंने कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट जीती थी। राज्य में 66 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ। चुनाव आयोग के बयान के अनुसार, 90 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक हुए मतदान का एक चरण मामूली झड़पों की छिटपुट घटनाओं को छोड़कर काफी हद तक शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ।

मालूम हो कि लाडवा, वह सीट जहाँ से नायब सिंह सैनी राज्य चुनाव लड़ रहे हैं, हरियाणा के 90 विधानसभा (विधानसभा) निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। यह ग्रामीण सीट कुरुक्षेत्र जिले में है और सामान्य वर्ग के लिए खुली है।

