UP bypolls SP announces names: हरियाणा असर?, सपा ने 6 नामों की घोषणा की, कांग्रेस ने कहा- नहीं ली सलाह, लिस्ट परिवारवाद से भरपूर!

UP bypolls SP announces names: समाजवादी पार्टी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से छह सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की. एसपी द्वारा नामों की घोषणा को इंडिया ब्लॉक में रार बढ़ने वाली है. यूपी में सहयोगी दल कांग्रेस ने कहा कि हमसे सलाह नहीं ली गई. यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने भारतीय गठबंधन समन्वय समिति के साथ चर्चा नहीं की है और न ही हमें (नाम जारी करने से पहले) विश्वास में लिया गया. सपा मुखिया अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने वाले अपने 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया.

सपा ने सूबे की करहल, सीसामऊ, मझवां, फूलपुर, कटेहरी और मिल्कीपुर सीट पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है. इस सूची में पार्टी नेताओं के ही भाई, बेटे, बेटी और पत्नी के नाम है. कहा जा रहा है कि पार्टी उम्मीदवारों की जीत को सुनिश्चित करने के लिए सपा मुखिया ने उम्मीदवारों के चयन में सिर्फ फैमिली को तरजीह दी गई है. अखिलेश यादव द्वारा घोषित किए गए उम्मीदवारों के नामों से अब यह साफ हो गया है कि यूपी में उपचुनाव की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा.

सपा ने उन्हें चुनाव मैदान में उतारा

भले ही सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी की सभी दसों सीटों को जीतने के लिए बीते तीन माह से उक्त सीटों पर चुनाव प्रचार करने में जुटे हैं. हालांकि उन्हें पता है कि करहल, सीसामऊ, मझवां, फूलपुर, कटेहरी और मिल्कीपुर सीट पर भाजपा के उम्मीदवारों को जीता पाना आसान नहीं है क्योंकि उक्त सभी सीटों पर सपा का मजबूत आधार है.

बात करते हैं करहल विधानसभा सीट ही तो यह सीट अखिलेश यादव के कन्नौज से सांसद बनने की वजह से खाली हुई है. अब इस सीट पर अखिलेश ने अपने चचेरे भाई तेजप्रताप यादव को टिकट दिया है. तेज प्रताप मैनपुरी से सांसद रह चुके हैं और वह लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं. इस सीट से उन्हे हरा पाना भाजपा उम्मीदवार के लिए आसान नहीं होगा.

इसी प्रकार सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर सीट से चुनावी मैदान में उतारा है. मिल्कीपुर सीट से अवधेश प्रसाद विधायकी का चुनाव जीतते रहे हैं. अब अखिलेश की मंशा है कि अवधेश प्रसाद के जरिए ही मिल्कीपुर सीट पर भाजपा को फिर अयोध्या में पटखनी दी जाए.

अयोध्या के ही समीप के अंबेडकरनगर की कटेहरी सीट से अखिलेश यादव ने पार्टी के सांसद लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को टिकट दिया है. शोभावती वर्मा दो बार जिला पंचायत सदस्य रह चुकी हैं और अंबेडकरनगर की जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही हैं. कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा ने पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को प्रत्याशी बनाया है.

सीसामऊ सीट से लगातार तीन बार विधायक रहे इरफान सोलंकी को कई मामलों में सजा मिली हुई है. इस कारण उक्त सीट पर उपचुनाव हो रहा है. इसी प्रकार मझवां सीट से अखिलेश यादव ने ज्योति बिंद को चुनाव मैदान में उतारा है. ज्योति बिंद पूर्व सांसद रमेश बिंद की बेटी हैं, जो कि मझवां सीट से तीन बार विधायक भी रहे हैं. ज्योति बिंद पेशे से डॉक्टर हैं और मुंबई में रहती हैं. इसके साथ ही ही अखिलेश यादव ने फूलपुर सीट से मुस्तफा सिद्दीकी को चुनाव मैदान में उतारा है. मुस्तफा सिद्दीकी प्रतापपुर से विधायक रह चुके हैं.

कांग्रेस के लिए दो सीटें छोड़ेगी सपा

सपा मुखिया ने अभी कुंदरकी, खैर, गाजियाबाद और मीरापुर सीट पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है. कांग्रेस सपा से खैर, गाजियाबाद और मीरापुर सीट मांग रही है. चर्चा है कि अखिलेश यादव और कांग्रेस के सीनियर नेताओं की बीच उक्त सीटों को लेकर जल्दी फैसला लिया जाएगा. इसी के बाद शेष बची सीटों पर प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है.

भाजपा ने अभी उपचुनाव वाली किसी भी सीट पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के नाम फाइनल नहीं किए हैं. बसपा ने मिल्कीपुर से रामगोपाल कोरी, मीरापुर से शाह नजर, कटेहरी से अमित वर्मा, फूलपुर से शिववरन पासी, मझवां से दीपू तिवारी और सीसामऊ से बीआर अहिरवार को चुनाव मैदान में उतारा है.

