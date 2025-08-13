हरियाणा कांग्रेसः जिला समितियों के 32 नवनियुक्त अध्यक्षों की नियुक्त, कई नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा के करीबी

Highlights नए जिला समिति अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया जून में तब शुरू हुई थी। वेणुगोपाल ने मंगलवार शाम जिला समिति अध्यक्षों के नामों की घोषणा की। कांग्रेस का राज्य में 11 वर्षों से कोई जिला स्तरीय संगठन नहीं है।

चंडीगढ़ः कांग्रेस ने मंगलवार शाम हरियाणा में पार्टी की जिला समितियों के 32 नवनियुक्त अध्यक्षों के नामों की घोषणा की। सूत्रों ने बताया कि नियुक्त किए गए कई लोग वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा के करीबी माने जाते हैं। नए जिला समिति अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया जून में तब शुरू हुई थी।

जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संगठन के कायाकल्प अभियान के तहत हरियाणा के वरिष्ठ नेताओं और एआईसीसी तथा प्रदेश कांग्रेस समिति के पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की थी। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने मंगलवार शाम जिला समिति अध्यक्षों के नामों की घोषणा की।

हरियाणा में एक दशक से अधिक समय से सत्ता से बाहर कांग्रेस का राज्य में 11 वर्षों से कोई जिला स्तरीय संगठन नहीं है। मंगलवार को जारी पार्टी के एक बयान में कहा गया, “कांग्रेस अध्यक्ष ने हरियाणा की जिला कांग्रेस समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये नियुक्तियां संगठन सृजन अभियान के तहत की गई हैं।”

Web Title: Haryana Congress 32 newly appointed presidents district committees many leaders close Bhupinder Singh Hooda and Kumari Selja