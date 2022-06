Haryana civic polls: हरियाणा नगर निकाय चुनाव 19 जून को, आप ने 13 प्रत्याशियों की सूची जारी की, देखें लिस्ट

Highlights नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 30 मई को शुरू हो गई है। अंतिम तिथि चार जून होगी। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख सात जून है।

Haryana civic polls: आम आदमी पार्टी ने हरियाणा निकाय चुनाव के लिए 13 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। हरियाणा में 46 नगर निकायों के चुनाव 19 जून को कराए जाएंगे। मतगणना 22 जून को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 30 मई को शुरू हो गई है और इसके लिए अंतिम तिथि चार जून होगी।

Aam Aadmi Party releases a list of 13 candidates for the Haryana civic polls pic.twitter.com/v23fyn0dR2