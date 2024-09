Haryana Assembly polls: विनेश फोगट के खिलाफ कविता दलाल, आम आदमी पार्टी ने 21 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा, 90 में से 61 प्रत्याशी घोषित, देखें लिस्ट

Highlights पूर्व मंत्री छत्रपाल सिंह को बरवाला से टिकट दिया गया है। एक दिन पहले ही भाजपा छोड़कर आप में शामिल हुए थे। सोमवार को 20 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी।

Haryana Assembly polls: आम आदमी पार्टी (आप) ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए चौथी लिस्ट जारी कर दी। चौथी सूची में 21 प्रत्याशी हैं। यानी आप ने 90 विधानसभा सीट में से 61 प्रत्याशी उतार दी है। जुलाना से कविता दलाल को कांग्रेस की विनेश फोगट के खिलाफ मैदान में उतारा है। आम आदमी पार्टी (आप) ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को 20 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी और तीसरी सूची जारी की थी। पूर्व मंत्री छत्रपाल सिंह को बरवाला से टिकट दिया गया है। एक दिन पहले ही भाजपा छोड़कर आप में शामिल हुए थे।

आम आदमी पार्टी (आप) ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों की सूची बुधवार को जारी की, जिसमें जुलाना से कविता दलाल को कांग्रेस की विनेश फोगट और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के योगेश बैरागी के खिलाफ मैदान में उतारा गया है। पांच अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी द्वारा जारी उम्मीदवारों की यह चौथी सूची है।

आप ने अंबाला छावनी सीट से राज कौर गिल को मैदान में उतारा है, जबकि करनाल से सुनील बिंदल मैदान में हैं। निशांत आनंद गुरुग्राम से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत विफल हो जाने के बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आप ने 20 उम्मीदवारों की पहली सूची सोमवार को जारी कर दी।

अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी ने अब तक चुनाव के लिए 61 उम्मीदवारों की घोषणा की है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 12 सितंबर है। हरियाणा की 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए पांच अक्टूबर को मतदान होना है।

कांग्रेस और आप ने दिल्ली में लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा था, जबकि पंजाब में दोनों दलों ने अलग-अलग चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में आप को हरियाणा में एक सीट दी थी, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा था। वर्ष 2019 के हरियाणा चुनाव में आप ने 46 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई।

