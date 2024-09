Haryana Assembly elections: कांग्रेस-आप गठबंधन में पेंच फंसी, केजरीवाल को 10 सीटें देने को तैयार नहीं कांग्रेस

Highlights हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं और 5 अक्टूबर को मतदान होगा आम आदमी पार्टी (आप) 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है कांग्रेस ने सात सीटों की पेशकश की है

Haryana Assembly elections: कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन वार्ता के तहत आम आदमी पार्टी (आप) की 10 सीटों की मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस के राज्य प्रभारी दीपक बाबरिया ने राज्य चुनावों से पहले सीट-बंटवारे की व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए आप के राघव चड्ढा से मुलाकात की थी।

बाबरिया ने कहा कि हमने कहा कि हम गठबंधन के लिए तैयार हैं लेकिन 10 सीटें नहीं दी जा सकतीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी (सपा) और सीपीएम के साथ भी बातचीत कर रही है।

बाबरिया ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया, "वर्तमान में हम आम आदमी पार्टी से बात कर रहे हैं। एक या दो अन्य दलों ने भी संपर्क किया है, हम एक या दो दिन में जवाब देंगे। सीपीआईएम और समाजवादी पार्टी ने हमसे संपर्क किया। वे बहुत कम संख्या की उम्मीद कर रहे हैं... वे चाहते हैं राज्य में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं... हम एक ऐसी सीट की भी तलाश कर रहे हैं जो हमारे और उनके लिए सुविधाजनक हो।"

