Haryana Assembly Election 2024: 'आप' ने 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की, प्रवेश मेहता को फरीदाबाद से मैदान में उतारा

Haryana Assembly Election 2024: आप ने 9 उम्मीदवारों की घोषणा Haryana Assembly Election 2024: फरीदाबाद से प्रवेश को दिया टिकट

Haryana Assembly Election 2024: हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर आम आदमी पार्टी ने दूसरी सूची जारी कर दी है। हालांकि, इसे पार्टी के महासचिव संदीप पाठक ने जारी कर दी। हालांकि, ऐसे में भाजपा को सीधा फायदा हो सकता है, क्योंकि वोट बंटने से सत्ता में मौजूदा पार्टी भाजपा के लिए मुफीद रहेगा। इससे कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। अब तक आम आदमी पार्टी ने कुल 29 उम्मीदवारों को चुनावी दंगल में उतार दिया है।

Aam Aadmi Party (AAP) releases first list of 20 candidates for Haryana Assembly Elections

