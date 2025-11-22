Harman Sidhu dies: पंजाबी सिंगर हरमन सिद्धू की 37 साल की उम्र में सड़क हादसे में हुई मौत

पीटीसी न्यूज़ के मुताबिक, हादसा मानसा जिले के पास ख्याला गांव में मानसा-पटियाला रोड पर हुआ, जब उनकी कार एक ट्रक से टकरा गई।

नई दिल्ली: मशहूर पंजाबी सिंगर हरमन सिद्धू की शनिवार को मानसा जिले के ख्याला गांव में एक भयानक सड़क हादसे में मौत हो गई। वह 37 साल के थे। पीटीसी न्यूज़ के मुताबिक, हादसा मानसा जिले के पास ख्याला गांव में मानसा-पटियाला रोड पर हुआ, जब उनकी कार एक ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि कार बुरी तरह डैमेज हो गई और हरमन सिद्धू की मौके पर ही मौत हो गई।

हरमन सिद्धू का परिवार

हरमन सिद्धू की अचानक मौत से फैंस और म्यूजिक इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। सिंगर हरमन सिद्धू मिस पूजा के गाने 'पेपर या प्यार' से मशहूर हुए थे। दिवंगत सिंगर अपने पीछे एक विधवा पत्नी और एक बेटी छोड़ गए हैं। उनके पिता का डेढ़ साल पहले निधन हो गया था।

हरमन सिद्धू Gen Zs के बीच थे मशहूर

हरमन सिद्धू के डुएट गाने पॉपुलर हुए। उनके एल्बम 'पेपर ते प्यार' ने उन्हें बहुत पॉपुलैरिटी दी और रातों-रात मशहूर कर दिया। मिस पूजा के साथ उनकी जोड़ी बहुत हिट होती। उन्होंने मिस पूजा के साथ कई म्यूज़िक एल्बम में काम किया था। 

हरमन सिद्धू के डुएट गाने के बाद, वह दूसरी इनिंग शुरू करने के लिए तैयार थे। उनके दोनों नए गाने 2025 के आखिर तक रिलीज़ हो जाते। उन्हें Gen Zs बहुत पसंद करते थे क्योंकि उनके लिरिक्स फैमिली बॉन्ड या सोशल थीम के बारे में होते थे।

परिवार द्वारा प्रेस को दी गई जानकारी के अनुसार, सिद्धू अपने गानों की शूटिंग के लिए मानसा गए थे और काम पूरा करने के बाद, वह घर लौट रहे थे। गौरतलब है कि हरमन सिद्धू अपने माता-पिता के इकलौते बेटे थे।

