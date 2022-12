गुजरात: शपथ ग्रहण समारोह से पहले बोले हार्दिक पटेल- पार्टी मुझे जो भी भूमिका देगी उसे स्वीकार करूंगा

Highlights भाजपा विधायक हार्दिक पटेल ने कहा कि पार्टी उन्हें जो भी भूमिका सौंपेगी, वह उसे स्वीकार करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं बहुत युवा विधायक हूं। पटेल ने कहा कि मैं सिर्फ पार्टी के लिए काम करने में विश्वास रखता हूं।

अहमदाबाद: भाजपा विधायक हार्दिक पटेल ने सोमवार को कहा कि पार्टी उन्हें जो भी भूमिका सौंपेगी, वह उसे स्वीकार करेंगे। उन्होंने कहा, "मैं बहुत युवा विधायक हूं। मैं सिर्फ पार्टी के लिए काम करने में विश्वास रखता हूं। भाजपा तय करेगी कि वह किसे मंत्रिमंडल में रखना चाहती है। पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी, उसे मैं खुशी-खुशी स्वीकार करूंगा।"

शनिवार को पाटीदार आंदोलन के नेता ने कहा कि एक बार फिर भाजपा सरकार का गठन राज्य को अगले पांच से दस वर्षों में आगे ले जाएगा। उन्होंने कहा, "एक बार फिर भाजपा ने सरकार बना ली है। देखिए गुजरात कितना मजबूत होता है और अगले पांच-दस साल में कितना आगे निकल जाएगा।" पटेल ने कहा कि वह केवल एक सैनिक हैं और उनकी पार्टी उन्हें जो भी भूमिका देगी उसे स्वीकार करेंगे।

