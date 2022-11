हार्दिक पटेल ने 'सबका साथ, सबका विकास' पर दिया जोर, कहा- विश्वास है कि वीरमगाम की जनता भाजपा प्रत्याशी को दिलाएगी जीत

Highlights हार्दिक पटेल 5 दिसंबर को गुजरात चुनाव के दूसरे चरण के दौरान कांग्रेस के लखाभाई भीखाभाई भारवाड़ के खिलाफ उतरेंगे। 182 सदस्यीय गुजरात विधानसभा के लिए चुनाव दो चरणों में एक और पांच दिसंबर को होंगे। वोटों की गिनती आठ दिसंबर को होगी, नतीजे उसी दिन घोषित किए जाएंगे।

अहमदाबाद: गुजरात के वीरमगाम निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर चुनाव में पदार्पण कर रहे हार्दिक पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास' के नारे को दोहराया है। पाटीदार कोटे के नेता ने विश्वास जताया कि वह आगे बढ़ेंगे और सभी को साथ लेकर चुनाव जीतेंगे। वीरमगाम से भाजपा प्रत्याशी हार्दिक पटेल अपने व अन्य भाजपा प्रत्याशी अल्पेश ठाकोर की जीत से आश्वस्त हैं।

समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए पटेल ने कहा, "हम अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे। भाजपा की सरकार 150 से ज्यादा सीटों के साथ बहुमत से बनने जा रही है। हम इसमें अपना योगदान देने के लिए यहां हैं। मैं भाजपा द्वारा मुझे दी गई जिम्मेदारी को कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगा। मेरी कोशिश सभी को साथ लेकर वीरमगाम से जीतने की होगी। मुझे विश्वास है कि वीरमगाम की जनता भाजपा प्रत्याशी को जीत दिलाएगी।"

We will ensure our victory. (BJP) government is going to be formed with a majority, with more than 150 seats. We are here to give our contribution to this: BJP candidate from Viramgam, Hardik Patel, on another BJP candidate Alpesh Thakor and himself#GujaratElections2022pic.twitter.com/jiVrffUo8B