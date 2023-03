सावरकर को लेकर राहुल गांधी पर हमलावर हुए हरदीप सिंह पुरी, उनके योगदान पर किया सवाल, देखें वीडियो

Highlights पुरी ने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि मैं माफी नहीं मांगूगा क्योंकि मैं सावरकर नहीं हूं। राहुल गांधी की अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी है। राहुल गांधी ने हाल ही कहा था कि वह वीर सावरकर नहीं हैं और वह माफी नहीं मांगेंगे।

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस नेता को वीर सावरकर के खिलाफ बोलने के बजाय कोर्ट की कार्रवाई का मुकाबला कोर्ट में करना चाहिए। बता दें कि राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत द्वारा वर्ष 2019 के मानहानि के एक मामले में सजा सुनाए जाने के मद्देनजर शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया।

वहीं, एएनआई से बात करते हुए पुरी ने कहा, "राहुल गांधी कहते हैं कि मैं माफी नहीं मांगूगा क्योंकि मैं सावरकर नहीं हूं। लेकिन क्या वह यह जानते हैं कि वीर सावरकर का अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में क्या योगदान रहा। यह ठीक उसी तरह है जैसे घोड़ों के साथ गधों की रेस हो रही हो। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राहुल गांधी की अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा।

