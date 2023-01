पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तेल कंपनियों से तेल के दाम कम करने का किया आग्रह

Highlights केंद्रीय मंत्री ने कहा, कंपनियों की अंडर-रिकवरी बंद हो गई है तो भारत में भी तेल की कीमतें कम करें पुरी ने उन राज्य सरकारों पर निशाना साधा जहां केंद्र द्वारा उत्पाद शुल्क घटाने के बावजूद तेल की कीमतों में कटौती नहीं की वाराणसी में एक कार्यक्रम के दौरान पुरी ने कहा था कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है

नई दिल्ली: केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तेल कंपनियों से तेल के दाम कम करने का आग्रह किया है। रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा, मैं तेल कंपनियों से अनुरोध करता हूं कि अगर अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतें नियंत्रण में हैं और उनकी कंपनियों की अंडर-रिकवरी बंद हो गई है तो भारत में भी तेल की कीमतें कम करें।

पुरी ने उन राज्य सरकारों पर निशाना साधा जहां केंद्र द्वारा उत्पाद शुल्क घटाने के बावजूद तेल की कीमतों में कटौती नहीं की गई है। उन्होंने कहा, अंतरराष्ट्रीय मूल्य वृद्धि के बावजूद, हम तेल की कीमतों का प्रबंधन कर सके क्योंकि केंद्र ने नवंबर 2021 और मई 2022 को उत्पाद शुल्क घटा दिया। कुछ राज्य सरकारों ने इसके बावजूद वैट कम नहीं किया और वहां भी अब भी तेल की कीमत अधिक है।

