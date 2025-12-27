पुलिस और अर्धसैनिक बलों सहित 20000 पुलिसकर्मी तैनात, शराब पीकर गाड़ी चलाने, नियम उल्लंघन और हुड़दंग को रोकने पर विशेष ध्यान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से सटी सीमा पर ध्यान
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 27, 2025 14:36 IST2025-12-27T14:32:45+5:302025-12-27T14:36:19+5:30
Happy New Year 2026 Wishes: जांच बिंदुओं पर ‘ब्रेथ एनालाइजर’ का बड़े पैमाने पर उपयोग होगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नई दिल्लीः दिल्ली पुलिस ने नए साल के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी है। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि शराब पीकर गाड़ी चलाने, यातायात नियमों के उल्लंघन और हुड़दंग को रोकने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि नए साल की पूर्व संध्या पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यातायात पुलिस और अर्धसैनिक बलों सहित लगभग 20,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों से आने वाली भीड़ की संभावना को देखते हुए हरियाणा और उत्तर प्रदेश से सटी दिल्ली की सीमाओं पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शहर के प्रवेश बिंदुओं, पार्टी जोन, बाजारों और ‘नाइटलाइफ’ स्थलों पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा, ‘‘यातायात पुलिस ने खतरनाक ड्राइविंग और स्टंटबाजी से निपटने के लिए विस्तृत योजना बनाई है। जांच बिंदुओं पर ‘ब्रेथ एनालाइजर’ का बड़े पैमाने पर उपयोग होगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।’’
पुलिस ‘ब्रेथ एनालाइजर’ का उपयोग यह पता लगाने के लिए करती है कि वाहन चालक ने निर्धारित सीमा से अधिक शराब तो नहीं पी रखी है। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने या स्टंट करने पर वाहन को तत्काल जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि कनॉट प्लेस, हौज खास और प्रमुख मॉल परिसरों के आसपास विशेष यातायात व्यवस्था की गई है। अधिकारी के अनुसार, कनॉट प्लेस के ‘इनर सर्कल’ में केवल वैध स्टिकर वाले वाहनों को ही प्रवेश मिलेगा। इसके अलावा, इंडिया गेट पर भी अतिरिक्त बल तैनात रहेगा। उन्होंने बताया कि थाना प्रभारियों को पूरी रात अपने दल के साथ सड़कों पर रहने का निर्देश दिया गया है,
जबकि रणनीतिक स्थानों पर त्वरित प्रतिक्रिया टीम (क्यूआटी) तैनात की गई हैं। अधिकारी ने कहा कि नियमित सत्यापन अभियान के एक भाग के रूप में पुलिस होटल, गेस्ट हाउस, रैन बसेरों और बस व रेलवे स्टेशनों की भी जांच करेगी ताकि राष्ट्रीय राजधानी में अवैध रूप से रह रहे संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान की जा सके।