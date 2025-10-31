जन्मदिन मुबारक हो चिराग पासवान और सर्बानंद सोनोवाल, पीएम मोदी ने कैबिनेट मंत्री को दीं शुभकामनाएं, एक्स पर खास पोस्ट कर लिखा

Highlights रामविलास पासवान जी के आदर्शों को पूरा करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) का एक प्रमुख घटक है। बिहार में मतदान छह और 11 नवंबर को होगा तथा मतगणना 14 नवंबर को होगी।

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान को शुक्रवार को उनके जन्मदिन पर बधाई दी और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास में उनकी भूमिका की सराहना की। मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास में उनका कार्य सराहनीय है।’’

Best wishes to Cabinet Minister Shri Chirag Paswan Ji on his birthday. His work in developing the food processing sector is commendable. He is working tirelessly to fulfil the ideals of Shri Ram Vilas Paswan Ji. May he be blessed with a long and healthy life.@iChiragPaswan — Narendra Modi (@narendramodi) October 31, 2025

पापा हमेशा कहते थे कि एक पिता के लिए खुशी की सबसे बड़ी अनुभूति वो है जिसमें वो अपनी संतान को खुद से कहीं आगे बड़ी उपलब्धियाँ हासिल करते देखता है।



मुझे नहीं पता कि मैं पापा की तरह कभी बन पाऊंगा या नहीं लेकिन आज उनके आशीर्वाद और उनसे मिली सीख के सहारे हर दिन उनके बताये रास्ते पर… pic.twitter.com/kvnAzItvPV— युवा बिहारी चिराग पासवान (@iChiragPaswan) October 31, 2025

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘वह रामविलास पासवान जी के आदर्शों को पूरा करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। ईश्वर उन्हें दीर्घायु और स्वस्थ जीवन प्रदान करे।’’ चिराग पासवान ने पीएम को धन्यवाद दिया। लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी , पत्र के माध्यम से जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं।

आपके नेतृत्व में और आपके सहयोग से सेवा, सुशासन और विकास के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। पापा हमेशा कहते थे कि एक पिता के लिए खुशी की सबसे बड़ी अनुभूति वो है जिसमें वो अपनी संतान को खुद से कहीं आगे बड़ी उपलब्धियाँ हासिल करते देखता है।

मुझे नहीं पता कि मैं पापा की तरह कभी बन पाऊंगा या नहीं लेकिन आज उनके आशीर्वाद और उनसे मिली सीख के सहारे हर दिन उनके बताये रास्ते पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं आज महसूस कर रहा हूँ कि शायद पापा जहाँ भी होंगे प्रधानमंत्री जी के साथ मेरी इस तस्वीर को देखकर खुश ज़रूर होंगे।

पापा की प्रेरणा और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अबतक एक छोटी सी यात्रा तय कर पाया हूँ। लेकिन जनता हूँ कि पापा के आदर्शो और सपनों को साकार करने की एक बड़ी ज़िम्मेदारी मेरे कंधों पर है। आज जन्मदिन पर पापा की अनुपस्थिति बहुत महसूस हो रही है, लेकिन ये विश्वास अटूट है कि उनका आशीर्वाद एक तारे की तरह हर क्षण मुझे राह दिखा रहा है। पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) का एक प्रमुख घटक है।

बिहार में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन में नीतीश कुमार की जनता दल (यूनाइटेड), पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा शामिल हैं। बिहार में मतदान छह और 11 नवंबर को होगा तथा मतगणना 14 नवंबर को होगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी और देश में बंदरगाहों तथा पोत परिवहन क्षेत्र को मजबूत करने के उनके ‘‘अनुकरणीय’’ प्रयासों की सराहना की। मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं।’’

Birthday wishes to Union Minister Shri Sarbananda Sonowal Ji on his birthday. His efforts towards strengthening the ports and shipping sector are exemplary and are adding vigour to our endeavour of building an Aatmanirbhar Bharat. Praying for his long and healthy life.… — Narendra Modi (@narendramodi) October 31, 2025

उन्होंने कहा, ‘‘बंदरगाहों और पोत परिवहन क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में उनके प्रयास अनुकरणीय हैं तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के हमारे प्रयासों को बल प्रदान कर रहे हैं। मैं उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं।’’ सोनोवाल असम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं।

