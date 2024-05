Hajipur, Muzaffarpur and Saran seat rally: “ना नीमन गितिया गाइब, ना मंडवा में जाइब”, बिहार में पीएम मोदी की तीन रैली, लालू यादव पर तीखा प्रहार

Highlights Hajipur, Muzaffarpur and Saran seat rally: मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर तीखा प्रहार किया। Hajipur, Muzaffarpur and Saran seat rally: चिराग पासवान की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि वे उनके बेटे के समान हैं। Hajipur, Muzaffarpur and Saran seat rally: चिराग पासवान को वोट मिलने चाहिए, तब जाकर रामविलास की आत्मा को शांति मिलेगी।

Hajipur, Muzaffarpur and Saran seat rally: चौथे चरण के जारी मतदान के बीच सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार के हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और सारण में तीन रैलियों को संबोधित किया। पहले उन्होंने लोजपा(रा) प्रमुख चिराग पासवान के समर्थन में हाजीपुर में बड़ी रैली को संबोधित करते हुए पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्व. रामविलास पासवान को याद किया। उन्होंने कहा कि पहली बार यह चुनाव रामविलास पासवान के बिना लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं यहां आया हूं सिर्फ और सिर्फ रामविलास पासवान का कर्ज चुकाने।

इसके साथ ही मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर तीखा प्रहार किया। चिराग पासवान की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि वे उनके बेटे के समान हैं। पीएम मोदी ने जनता से अपील की कि रामविलास पासवान को हाजीपुर में जितने वोट मिलते थे, उससे ज्यादा चिराग पासवान को वोट मिलने चाहिए, तब जाकर रामविलास की आत्मा को शांति मिलेगी।

कांग्रेस सरकारों ने इतने दशकों तक गरीब का पेट नहीं भरने दिया। गरीब और गरीब होता जा रहा था, देश की अर्थव्यवस्था बदहाल होती जा रही थी और सरकार में बैठे लोग बिना शर्म कहते थे कि हमारे पास जादू की छड़ी है क्या।



एक-एक वोट की ताकत चिराग का जीतना है, उससे ही रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि मिलेगी। उन्होंने कहा कि राजद-कांग्रेस वालों ने अपने महल बनाने के लिए बिहार में जंगल राज ला दिया। अब राजद और कांग्रेस के लोग अपने बच्चों को सेट करने में लगे हैं। राजद के शासनकाल में बिहार में सिर्फ अपहरण और रंगदारी उद्योग आगे बढ़ा।

राजद की सरकार में पलायन हुआ, राजद की सरकार में बिहार जंगलराज का माहौल बन गया। पीएम मोदी ने लालू का नाम लिए बिना कहा कि उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाना चाहिए और वह भी पूरा का पूरा। यानि दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को मिलने वाला पूरा आरक्षण अब सिर्फ मुसलमानों को देना चाहते हैं।

मैं भी अति पिछड़ा समाज से आता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं कि ऐसा सुनकर कैसा लगता है। संविधान ने जो अधिकार दिए हैं अगर उसे लूट लिया जाएगा तो आने वाली सारी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। पीएम मोदी ने कहा कि “ना नीमन गितिया गाइब, ना मंडवा में जाइब।”। राजद और कांग्रेस का यही हाल है।

राजद और कांग्रेस वाले आरक्षण विरोधी हैं। पीएम मोदी ने कहा कि राजद सुप्रीमो चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता हैं। उन्होंने कहा कि मोदी विकसित बिहार के संकल्प को लेकर निकला है। मोदी का काम सिर्फ भ्रष्टाचारियों को खोज कर उसपर कार्रवाई करना है। राजद-कांग्रेस वालों ने माताओं-बहनों के आरक्षण के लिए तैयार किए गए कागज को फाड़ दिया था कांग्रेस की विकृत मानसिकता के कारण महिलाओं को अधिकार नहीं मिला। पीएम ने कहा कि बिहार के लोग समझदार हैं वो बेकार जाने वाली कोई चीज नहीं करते।

इसलिए देश बनाने के लिए आप अपना वोट करें। आपका वोट एनडीए को दिजिए। पीएम मोदी ने बिहार के लोगों की समझदारी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद मुझे ये देखकर दुख होता है कि सामाजिक न्याय के नाम पर लालटेन वालों ने बिहार में कितनी अंधेरगर्दी फैलाई। इन लोगों ने बिहार के लोगों को गरीबी और अभाव में धकेल दिया।

इन्होंने जंगलराज दिया और सबको बर्बाद करके खुद के आलीशान महल तैयार कर लिए। ऐसे लोग भला बिहार का कभी भला कर सकते हैं क्या? राजद और कांग्रेस में बिहार को आगे बढ़ाने की इच्छाशक्ति नहीं है। वो सोच रहे हैं कि जितना समय बचा है खुद लूट लो। वो अपने बच्चों को सेट करने में लगे हैं। आपके बच्चों की उन्हें परवाह नहीं है।

