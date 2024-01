Gyanvapi Case: हिंदू पक्ष के वकील ने कहा, मंदिर के अवशेषों पर बनी ज्ञानवापी मस्जिद, ASI रिपोर्ट का दिया हवाला

Highlights हिंदू पक्ष के वकील ने कहा, ज्ञानवापी मस्जिद वहां पहले से मौजूद एक पुराने मंदिर के अवशेषों पर बनाई गई थी भारतीय सर्वेक्षण विभाग (एएसआई) की रिपोर्ट के एक हिस्से में भी यही कहा गया है रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा संरचना के निर्माण से पहले वहां एक हिंदू मंदिर मौजूद था

वाराणसी: ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील ने एएसआई रिपोर्ट के हवाले से बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि मंदिर के अवशेषों पर ज्ञानवापी मस्जिद को बनाया गया है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण (एएसआई) की सर्वेक्षण रिपोर्ट से संकेत मिला है कि ज्ञानवापी मस्जिद वहां पहले से मौजूद एक पुराने मंदिर के अवशेषों पर बनाई गई थी।

दरअसल, एएसआई रिपोर्ट के एक हिस्से में कहा गया है, "वैज्ञानिक अध्ययन/सर्वेक्षण के आधार पर वास्तुशिल्प अवशेषों, उजागर विशेषताओं और कलाकृतियों शिलालेखों, कला और मूर्तियों का अध्ययन किया गया, यह कहा जा सकता है कि मौजूदा संरचना के निर्माण से पहले वहां एक हिंदू मंदिर मौजूद था।"

"Based on scientific studies/survey carried out study of architectural remains, exposed features and artefacts inscriptions, art and sculptures, it can be said that there existed a Hindu temple prior to the construction of the existing structure," says part of the ASI report. pic.twitter.com/biUEdxRtCp