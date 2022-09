Gyanvapi Case: मुस्लिम पक्ष की अपील खारिज, वाराणसी कोर्ट का फैसला- ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक

Highlights ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी केस को वाराणसी कोर्ट ने सुनवाई लायक माना, 22 सितंबर को मामले पर अगली सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने उपासना स्थल अधिनियम का हवाला देते हुए कहा था कि यह मामला सुनवाई के योग्य नहीं है। पांच महिलाओं ने सबसे पहले पूजा-पाठ की अनुमति के लिए याचिका दी थी, पिछले महीने सुनवाई हुई थी पूरी।

वाराणसी: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जिला अदालत ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि ये केस सुनने लायक है। यह केस सुनने योग्य है या नहीं, इसी पर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। जिला जज ए के विश्वेश ने सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इस मामले में पिछले महीने आदेश 12 सितंबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।

कोर्ट ने आज अपना आदेश सुनाते हुए श्रृंगार गौरी में पूजा के अधिकार की मांग को लेकर दायर याचिका को सुनवाई के योग्य माना। साथ ही कोर्ट ने कहा कि मामले पर अगली सुनवाई अब 22 सितंबर को की जाएगी।

Uttar Pradesh | The court rejected the Muslim side's petition and said the suit is maintainable. The next hearing of the case is on Sep 22: Advocate Vishnu Shankar Jain, representing the Hindu side in the Gyanvapi mosque case pic.twitter.com/EYqF3nxRlT