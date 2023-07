ज्ञानवापी मामला: SC ने 26 जुलाई शाम 5 बजे तक ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वेक्षण पर लगाई रोक

Highlights सुप्रीम कोर्ट ने कहा 26 जुलाई शाम 5 बजे तक ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का कोई एएसआई सर्वेक्षण नहीं होगा इस बीच, मस्जिद प्रबंधन समिति उच्च न्यायालय का रुख कर सकेगी हिन्दू पक्ष के वकील ने कहा- इलाहाबाद HC योग्यता के आधार पर मामले का फैसला करेगा

Gyanvapi case: सुप्रीम कोर्ट ने कहा 26 जुलाई शाम 5 बजे तक ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का कोई एएसआई सर्वेक्षण नहीं होगा। 26 जुलाई तक हाई कोर्ट का आदेश लागू नहीं होगा। इस बीच, मस्जिद समिति उच्च न्यायालय का रुख करेगी। हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण पर वाराणसी अदालत के आदेश के निष्पादन पर रोक लगा दी है, ताकि अंजुम को उच्च न्यायालय के समक्ष इसे चुनौती देने की अनुमति मिल सके... हमारी कानूनी टीम उच्च न्यायालय पहुंच रही है और हम इसका विरोध करेंगे।

उन्होंने कहा, ज्ञानवापी की सच्चाई एएसआई के सर्वेक्षण के बाद ही सामने आएगी। उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना मामले का फैसला करेगा, इलाहाबाद एचसी अपनी योग्यता के आधार पर मामले का फैसला करेगा।"

Gyanvapi case | Supreme Court says no ASI survey of Gyanvapi mosque complex till 5 pm, July 26th.



High Court order shall not be enforced till 26th July. In the meantime, the mosque committee shall move High Court. pic.twitter.com/MMm9Xw1W3Q