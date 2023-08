ज्ञानवापी मामला: ओवैसी ने एएसआई सर्वेक्षण पर जताई चिंता, कहा- 6 दिसंबर जैसी घटना को लेकर आशंकित हूं

Highlights असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी मस्जिद के चल रहे एएसआई सर्वेक्षण पर अपनी चिंता जताई कहा- मैं 23 दिसंबर या 6 दिसंबर जैसी घटना को लेकर आशंकित हूं कहा- हम नहीं चाहते कि बाबरी मस्जिद जैसे मुद्दे खुलें

वाराणसीः सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिक खारिज होने के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायलय के आदेशानुसार ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) का सर्वे दूसरे दिन भी जारी है। लेकिन एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी मस्जिद के चल रहे एएसआई सर्वेक्षण पर अपनी चिंता जताई है। शनिवार को इस पर बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि यह हजारों बाबरियों के लिए ध्वस्तिकरण का द्वार नहीं खोलेगा।

ओवैसी ने आगे कहा कि ऐतिहासिक अयोध्या फैसले में पूजा स्थल अधिनियम के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का अनादर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि ASI के सर्वे के बाद क्या होगा। दरअसल परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कर कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी जाएगी। ओवैसी को इस बात की आशंका है कि सर्वे रिपोर्ट आने के बाद हिंदू पक्ष इसे मंदिर बताते हुए एक बाऱ फिर से न्यायालय जाएगा और अयोध्या वाली प्रक्रिया एक बार फिर से दोहराई जाएगी।

#WATCH | Speaking on ASI survey of Gyanvapi mosque complex in Varanasi, AIMIM chief Asaduddin Owaisi says, "We have apprehensions that when the ASI report comes, BJP-RSS will set a narrative...I hope it doesn't happen but I am apprehensive about a 23rd December or 6th… pic.twitter.com/8msF0BPUqC