Gyanvapi Case: हर जिले से 2 लाख मुस्लिम जमा हो....ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर बोले मौलाना तौकीर रजा खान, शिवलिंग मिलने को लेकर दिया यह बयान

By आजाद खान | Published: May 22, 2022 07:12 AM

Gyanvapi Case: मौलाना तौकीर रजा खान ने ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग पर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग फव्वारे और शिवलिंग में अंतर नहीं कर पा रहे हैं।

