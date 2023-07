Gurugram Rain: गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद जगह-जगह जलभराव, यातायात जाम, कॉरपोरेट कार्यालय अपने कर्मियों से घर से काम कराएं और विद्यालयों में छुट्टी की घोषणा

Highlights सोमवार को शहर में निजी विद्यालयों के बंद रहने की संभावना है। रुक-रुक हो रही बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया है और आना-जाना बहुत कठिन है। जिला प्रशासन के आदेश पर विद्यार्थियों की सुरक्षा के वास्ते विद्यालय कल बंद रहेंगे।

Gurugram Rain: गुरुग्राम में रविवार को भारी वर्षा के बाद जगह-जगह पर जलभराव हो गया और कई हिस्सों में यातायात जाम हो गया। प्रशासन ने कॉरपोरेट कार्यालयों को अपने कर्मियों से सोमवार के लिए घर से काम कराने तथा विद्यालयों को छुट्टी की घोषणा करने की सलाह दी है। भारी वर्षा से शहर में बहुत खराब स्थिति उत्पन्न हो गयी है।

सड़कों, उद्यानों, अंडरपास, बाजारों और यहां तक कि स्कूलों एवं अस्पतालों में जलभराव हो गया। उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने लोगों से घरों में ही रहने तथा जरूरी काम होने पर ही बाहर निकलने की अपील की है। उन्होंने यह भी कहा कि कॉरपोरेट कार्यालयों को भी सोमवार को अपने कर्मियों को घर से काम करने की सलाह देने को कहा गया है ताकि वर्षा रुकते ही सड़कों से पानी हटाया जा सके ।

Gurugram district administration issues an advisory stating "All corporate offices and private institutions in the district are advised to guide their employees to Work from Home tomorrow i.e. on the 10th of July so that traffic congestion can be avoided and repair/restoration of… pic.twitter.com/RPGfz7RRGB