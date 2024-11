Gurugram News: गुरुग्राम में 12 घंटों तक नहीं आएगा पानी, कई इलाके प्रभावित; चेक करें लिस्ट

Gurugram News:गुरुग्राम में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर है कि आज 12 घंटों तक शहर के कई इलाकों में पानी सप्लाई नहीं होगी। बताया जा रहा है कि इसकी वजह है गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने कादीपुर चौक पर मास्टर पाइपलाइन पर आवश्यक मरम्मत कार्य निर्धारित किया है। ऐसे में शुक्रवार को होने वाली इस दिक्कत को देखते हुए लोग पहले ही अपने घरों में जरूरत के हिसाब से पानी भरकर रख लें।

अधिकारियों के अनुसार, बसई जल उपचार संयंत्र और सेक्टर 16 बूस्टिंग स्टेशन पर 12 घंटे की कटौती के कारण सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक जलापूर्ति बाधित रहेगी। जीएमडीए ने निवासियों को सलाह दी है कि वे इस अवधि के दौरान तदनुसार योजना बनाएं और घरेलू उपयोग के लिए पर्याप्त पानी का भंडारण करें।

मरम्मत शहर की जल आपूर्ति अवसंरचना के कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए चल रहे रखरखाव प्रयासों का हिस्सा है। प्रभावित क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति में कम दबाव या पूर्ण रुकावट का अनुभव हो सकता है, और मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद सेवाओं के सामान्य होने की उम्मीद है।

Public Notice:

Shutdown of master water supply from WTP Basai & Boosting Station-Sector 16, is scheduled from 22.11.2024, 10:00AM up to 22.11.2024, 10:00 PM, to undertake repair work of water supply pipeline near Kadipur Chowk. Residents are requested to use water judiciously. pic.twitter.com/A1ambRnXi2