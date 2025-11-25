'गुरु तेग बहादुर ने धर्म की रक्षा के लिए अपना सिर कुर्बान किया': कुरुक्षेत्र में शहीदी दिवस कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी
November 25, 2025
शहीदी दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि दी और उन्हें सच्चाई, न्याय और विश्वास का भंडार बताया।
कुरुक्षेत्र: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कुरुक्षेत्र में नौवें सिख गुरु, श्री गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत की सालगिरह पर एक खास प्रोग्राम में हिस्सा लिया। वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि दी और उन्हें सच्चाई, न्याय और विश्वास का भंडार बताया। उन्होंने कहा, "कुरुक्षेत्र की इसी धरती पर खड़े होकर, भगवान कृष्ण ने सच्चाई और न्याय की रक्षा को सबसे बड़ा धर्म बताया था... गुरु तेग बहादुर जी ने भी सच्चाई, न्याय और विश्वास की रक्षा को अपना धर्म माना था। इस ऐतिहासिक मौके पर, भारत सरकार को गुरु तेग बहादुर जी के चरणों में एक यादगार पोस्टेज स्टैम्प और एक खास सिक्का समर्पित करने का सौभाग्य मिला है। मैं कामना करता हूं कि हमारी सरकार इसी तरह गुरु परंपरा की सेवा करती रहे।"
मुगल काल के दौरान हुए अत्याचारों को याद करते हुए, PM मोदी ने कहा कि गुरु तेग बहादुर ने बहादुरी दिखाई और उन कश्मीरी हिंदुओं की मदद की जिन्हें जबरन इस्लाम में बदल दिया गया था। उन्होंने कहा, “श्री गुरु तेग बहादुर जी जैसी हस्तियां इतिहास में बहुत कम मिलती हैं। उनका जीवन, उनका बलिदान और उनका चरित्र प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत है। मुगल हमलावरों के उस दौर में, गुरु साहिब ने बहादुरी का एक आदर्श स्थापित किया... मुगल हमलावरों के दौर में, कश्मीरी हिंदुओं को जबरन इस्लाम में बदला जा रहा था। इस संकट के बीच, पीड़ितों के एक समूह ने गुरु साहिब से मदद मांगी। उस समय, श्री गुरु साहिब ने उन पीड़ितों को जवाब दिया था कि आप सभी औरंगजेब को साफ-साफ बता दें कि अगर श्री गुरु तेग बहादुर इस्लाम कबूल करते हैं, तो हम सब इस्लाम अपना लेंगे।”
पीएम मोदी ने कहा कि गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब के राज में भी उसूलों से कभी समझौता नहीं किया और धर्म की रक्षा के लिए अपना सिर तपस्या में लगा दिया। उन्होंने कहा, "क्रूर औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को कैद करने का हुक्म दिया। लेकिन, गुरु तेग बहादुर ने खुद दिल्ली जाने का इरादा बताया। मुगल शासकों ने उन्हें लालच भी दिया, लेकिन गुरु तेग बहादुर अडिग रहे। उन्होंने धर्म और उसूलों से समझौता नहीं किया। इसलिए, उनका हौसला तोड़ने और गुरु साहिब को रास्ते से हटाने के लिए, उनके तीन साथियों, भाई दयाला जी, भाई सती दास जी, और भाई मति दास जी की उनके सामने बेरहमी से हत्या कर दी गई। लेकिन गुरु साहिब अडिग रहे। उनका इरादा पक्का रहा। उन्होंने धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। तपस्या की हालत में, गुरु साहिब ने धर्म की रक्षा के लिए अपना सिर लगा दिया।"
पीएम मोदी ने पंचजन्य मेमोरियल का उद्घाटन किया
पीएम मोदी ने भगवद गीता की धरती के नाम से मशहूर शहर के अपने दौरे के दौरान भगवान कृष्ण के पवित्र शंख के सम्मान में बनाए गए नए पंचजन्य मेमोरियल का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने महाभारत अनुभव केंद्र का दौरा किया, जो एक इमर्सिव सेंटर है जिसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़रिए महाभारत के खास पलों को दिखाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस सेंटर का मकसद महाकाव्य के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक असर को दिखाना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दौरे के दौरान उनके साथ थे।
अनुभव केंद्र को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत बनाया गया है। लगभग 200 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बना यह कॉम्प्लेक्स महाभारत की कहानी, फिलॉसफी और विरासत को दिखाने के लिए डिजिटल इंस्टॉलेशन का इस्तेमाल करता है। कॉम्प्लेक्स की एक खास बात पांचजन्य मेमोरियल है। यह स्ट्रक्चर सच्चाई और नेकी की जीत का प्रतीक है और कृष्ण के दिव्य शंख से प्रेरित है। यह मेमोरियल लगभग 4 से 5 मीटर ऊंचा है और इसका वज़न 5 से 5.5 टन के बीच है।