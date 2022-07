24 घंटे में तीन अधिकारी ड्यूटी पर कुचले गए, गुजरात, झारखंड और हरियाणा का मामला, जानिए क्या है पूरा मामला

Highlights पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि घटना बोरसाद शहर के पास एक राजमार्ग पर देर रात एक बजे हुई। कांस्टेबल करणसिंह राज (40) ने एक कंटेनर ट्रक को रुकने का संकेत दिया लेकिन ट्रक चालक ने वाहन से राज को कुचल दिया। ट्रक चालक घटनास्थल पर वाहन छोड़कर भाग गया और उसकी तलाश की जा रही है।

आणंदः गुजरात के आणंद, झारखंड की राजधानी रांची और हरियाणा के नूंह जिले में तीन अधिकारी कुचले गए। पिछले 24 घंटे में तीन दिलेर अधिकारी की जान चली गई। ये सभी अधिकारी ड्यूटी कर रहे थे। बदमाशों ने जान ले ली। इस घटना के बाद जनता सड़क पर उतर गई।

गुजरात के आणंद जिले में मंगलवार देर रात जांच के दौरान एक पुलिस कांस्टेबल ने एक ट्रक को रोकने का प्रयास किया लेकिन चालक ने रुकने के बजाय ट्रक से कांस्टेबल को कथित तौर पर कुचल दिया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि घटना बोरसाद शहर के पास एक राजमार्ग पर देर रात एक बजे हुई।

Gujarat| A fatal attack on a police constable has come to light in Borsad; a suspicious truck from Rajasthan mowed policeman Kiran Raj at 1am, as he was trying to stop it. Truck driver fled away. Policeman died during treatment. Driver identified; probe underway: Anand DSP Ajit R pic.twitter.com/ym59OxltPp — ANI (@ANI) July 20, 2022

पुलिस अधीक्षक पी एच देसाई ने कहा कि कांस्टेबल करणसिंह राज (40) ने एक कंटेनर ट्रक को रुकने का संकेत दिया लेकिन ट्रक चालक ने वाहन से राज को कुचल दिया। देसाई ने कहा, “राज गंभीर रूप से घायल हो गए और पूर्वाह्न साढ़े ग्यारह बजे एक अस्पताल में उनकी मौत हो गई।” अधिकारी ने कहा कि ट्रक चालक घटनास्थल पर वाहन छोड़कर भाग गया और उसकी तलाश की जा रही है।

झारखंड की राजधानी रांची के पास कथित रूप से मवेशियों की तस्करी कर ले जा रहे एक वाहन ने मंगलवार रात को एक महिला पुलिस अधिकारी को उस समय कुचल दिया, जब वह वाहनों की जांच कर रही थीं। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

पुलिस उप-निरीक्षक संध्या टोपनो (32) रांची के तुपुदाना इलाके में वाहनों की जांच कर रही थीं, तभी तेजी से आ रहे मवेशियों से भरे वाहन से उन्हें टक्कर मार दी गयी और चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया। तुपुदाना थाना प्रभारी कन्हैया सिंह ने बताया, ‘‘उन्हें फौरन रांची के आरआईएमएस अस्पताल (राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान) ले जाया गया। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उनकी मृत्यु हो गयी।’’ रांची के पुलिस अधीक्षक (नगर) अंशुमन कुमार ने कहा कि प्रथमदृष्टया यह मामला मवेशियों की तस्करी का लगता है।

Jharkhand | Police pay tribute to Sub-Inspector Sandhya Topno who was mowed down during a security check in Ranchi, last night pic.twitter.com/FC5JX9FuJk — ANI (@ANI) July 20, 2022

उन्होंने बताया, ‘‘एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। पुलिस अन्य की तलाश कर रही है और मामले में जांच जारी है।’’ घटना के एक चश्मदीद के मुताबिक, एसआई टोपनो ने कुछ दूरी से वाहन को रोकने के लिए हाथ दिखाया, लेकिन वाहन चालक उन्हें टक्कर मारते हुए फरार हो गया।

एक दिन पहले ही हरियाणा के नूंह में अवैध खनन की जांच में लगे एक पुलिस उपाधीक्षक को भी ट्रक चालक ने कुचलकर मार डाला था। डीएसपी ट्रक को रोकने का इशारा कर रहे थे। इस बीच, इस घटना के बाद झारंखड की मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और सत्तारूढ़ गठबंधन में जुबानी जंग शुरू हो गई है। सत्तारूढ़ गठबंधन में कांग्रेस भी साझेदार है।

This incident happened with the Sub-Inspector while she was trying to stop this vehicle. After getting injured, she was taken to a hospital where she was declared dead. The vehicle has been taken into custody & the driver has been arrested too: Ranchi SSP Kishore Kaushal pic.twitter.com/8o5z4ECFaa — ANI (@ANI) July 20, 2022

भाजपा ने आरोप लगाया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा नीत गठबंधन सरकार मवेशियों की तस्करी को संरक्षण दे रही है। वहीं, कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा गैर-जिम्मेदाराना बयान देकर पुलिस बल का मनोबल तोड़ने का काम कर रही है। भाजपा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने कहा, ‘‘झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद से गो तस्करी बढ़ी है।

यह सत्तारूढ़ पार्टी के संरक्षण में हो रहा है। राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब है और तुपुदाना की घटना इसका उदाहरण है कि कैसे प्रदेश जंगल राज की ओर बढ़ रहा है।’’ उन्होंने कहा कि सरकार को तत्काल मवेशियों की तस्करी पर रोक लगानी चाहिए या लोगों के आक्रोश का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

इन आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि पुलिस अपराधों को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है और अधिकारी की जान अपना कर्तव्य निर्वहन करने के दौरान गई। उन्होंने कहा, ‘‘भाजपा नेता ऐसे गैर-जिम्मेदाराना और आपत्तिजनक बयान देकर पुलिस का मनोबल तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।’’

हरियाणा के नूंह जिले में अवैध पत्थर खनन की जांच कर रहे पुलिस उपाधीक्षक की हत्या के विरोध में बुधवार को तावडू इलाके के दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। तावडू के डीएसपी सुरेंद्र सिंह ने एक ट्रक को रुकने का संकेत किया था और जैसे ही वह दस्तावेजों की जांच करने आगे बढ़े, ट्रक उनके ऊपर चढ़ा दिया गया। सिंह को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

Haryana | 1 person has been arrested, we continue to conduct raids at different locations to make more arrests...: Varun Singla, SP Nuh, on the probe in connection with the killing of Taoru DSP Surender Singh who was mowed down by a dumper truck while on duty, yesterday pic.twitter.com/SkGNlYjULG — ANI (@ANI) July 20, 2022

हरियाणा के लोक निर्माण कार्य विभाग समेत विभिन्न सगठनों और स्कूली शिक्षा संघ ने आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर जुलूस निकाला। शहर के स्कूल भी बंद रहे और सार्वजनिक परिवहन चलने के बावजूद सड़कों पर कुछ ही लोग दिखाई पड़े।

आरोपी की तत्काल रिहाई और उनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शनकारियों ने उप-संभागीय मजिस्ट्रेट सुरेंद्र पाल के कार्यालय तक जुलूस निकाला और उन्हें ज्ञापन सौंपा। डीएसपी की मौत के कुछ घंटों बाद, पुलिस ने कहा कि मुठभेड़ के दौरान ट्रक क्लीनर को गोली लगी और उसे घायल हालत में गिरफ्तार किया गया।

इस बीच पुलिस ने फरार हो गए मुख्य आरोपी ट्रक चालक मित्तर के घर पर छापेमारी की लेकिन उसका परिवार भी नदारद है। नूंह अपराध इकाई के एक वरिष्ठ जांच अधिकारी ने कहा, “हमने मंगलवार रात को मित्तर के घर पर छापा मारा लेकिन वहां ताला बंद था। उसके परिवार के सभी लोग फरार हैं और मुख्य आरोपी ने अपना मोबाइल फोन बंद कर रखा है।”

पुलिस ने कहा कि वह मित्तर को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रहे हैं। मारे गए पुलिस अधिकारी का हिसार स्थित उनके गांव सारंगपुर में बुधवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने कहा, “हम जल्दी ही पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ शुरू करेंगे और मुख्य आरोपी को शीघ्र ही पकड़ लिया जाएगा।”

(इनपुट एजेंसी)

Web Title: Gujarat, Jharkhand and Haryana Three officers crushed on duty in 24 hours police constable ranchi female police officer nhu dsp murder