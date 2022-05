गुजरात: हार्दिक पटेल ने भाजपा में शामिल होने को विकल्प बताया, कहा- आम आदमी पार्टी की चुनावी रणनीति कांग्रेस से बेहतर

By विशाल कुमार | Published: May 25, 2022 07:46 AM

कांग्रेस के 28 वर्षीय पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने कहा कि ऑफर और सौदे कमजोर लोगों के लिए हैं। मजबूत लोग अपने लिए जगह बनाते हैं। उनके अनुसार, गुजरात चुनाव दिलचस्प नहीं होगा क्योंकि यह एकतरफा होगा लेकिन वह 2017 की तुलना में बेहतर भूमिका निभाएंगे।

