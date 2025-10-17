कौन हैं हर्ष संघवी?, बने गुजरात के डिप्टी CM, जानें बड़े अपडे्टस
Harsh Sanghvi: गुजरात मंत्रिपरिषद विस्तार: सूरत के विधायक हर्ष संघवी ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
Harsh Sanghvi: गुजरात मंत्रिपरिषद विस्तार: सूरत के विधायक हर्ष संघवी ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हर्ष संघवी गुजरात विधानसभा के माजुरा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं, इनका पूरा नाम हर्ष रमेश संघवी है, साल 2012 में पहली बार विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बने। हर्ष संघवी ने गुजरात सरकार में कई विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया गया था जिसमे पुलिस आवास, खेल, युवा एवं सांस्कृतिक गतिविधियां, आबकारी एवं नशाबंदी, सीमा सुरक्षा, जेल विभाग जैसे विभाग शामिल थे।
Harsh Sanghavi takes oath as Deputy Chief Minister of Gujarat.#Gujarat#GujaratCabinet#HarshSanghavipic.twitter.com/cRAiN31e9c— All India Radio News (@airnewsalerts) October 17, 2025
जितेंद्र वाघानी ने ली गुजरात कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ— News24 (@news24tvchannel) October 17, 2025
◆ रिवाबा जडेजा समेत 19 नए मंत्री, 6 की वापसी#HarshSanghvi | Harsh Sanghvi | Gujarat Deputy CM pic.twitter.com/66AUU6R1kk