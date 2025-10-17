Gujarat Cabinet: गुजरात में आज भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट में बड़ा बदलाव, रिवाबा जडेजा समेत 22 मंत्रियों के शपथ लेने की उम्मीद

By अंजली चौहान | Updated: October 17, 2025 10:12 IST2025-10-17T10:12:16+5:302025-10-17T10:12:41+5:30

Gujarat Cabinet Reshuffle: मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल के सामूहिक इस्तीफे के बाद गुजरात को आज एक नया मंत्रिपरिषद मिलेगा, जिसमें लगभग 22 मंत्रियों के शपथ लेने की उम्मीद है और विभागों का आवंटन अभी भी अनिश्चित है।

Gujarat Cabinet Reshuffle: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल  और बीजेपी सरकार की कैबिनेट में आज बड़ा बदलाव होने जा रहा है। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल ने विस्तार से पहले सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया था। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 11:30 बजे निर्धारित है, इसलिए विभागों का आवंटन अभी भी अनिश्चित है।

मुख्यमंत्री पटेल सुबह 9 बजे के बाद राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात करेंगे और उन मंत्रियों की सूची सौंपेंगे जिन्हें हटाया जाएगा और जिन्हें नए मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करने वाले सूत्रों के अनुसार, आज लगभग 22 मंत्री शपथ लेंगे, जिनमें से पिछली मंत्रिपरिषद के लगभग छह मंत्रियों को बरकरार रखे जाने की संभावना है।

निवर्तमान मंत्रिमंडल के 17 मंत्रियों में से आठ कैबिनेट स्तर के पदों पर थे, जबकि बाकी राज्य मंत्री (MoS) थे। गुजरात विधानसभा में 182 सदस्य हैं, जिसमें संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार अधिकतम 27 मंत्री हो सकते हैं।

 इस महीने की शुरुआत में, राज्य मंत्री जगदीश विश्वकर्मा को केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल की जगह राज्य भाजपा इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। भाजपा की 'एक व्यक्ति, एक पद' नीति के अनुरूप, विश्वकर्मा नए मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं होंगे।

गुरुवार को, पटेल मंत्रिमंडल के सभी 16 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, जिससे मंत्रिमंडल में व्यापक फेरबदल का रास्ता साफ हो गया। भाजपा के एक सूत्र ने बताया, "पार्टी ने सभी 16 मंत्रियों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। मुख्यमंत्री पटेल को छोड़कर सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है।"

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सभी पार्टी सांसदों और विधायकों के साथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुरुवार शाम गांधीनगर पहुँचे नड्डा ने नए मंत्रियों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए मुख्यमंत्री पटेल और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ कई बैठकें कीं।

भूपेंद्र पटेल, जिन्होंने 12 दिसंबर, 2022 को दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, ने हाल ही में अपने कार्यकाल के पाँच साल पूरे किए हैं। नए मंत्रिमंडल में अनुभवी नेताओं और नए चेहरों का मिश्रण होने की उम्मीद है क्योंकि भाजपा आगामी निकाय चुनावों की तैयारी कर रही है और 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर रही है।

टॅग्स :Gujaratgujarat cmBJPगुजरातगुजरात सीएम