Gujarat Cabinet: सीएम भूपेंद्र पटेल के कैबिनेट का विस्तार, इन नेताओं ने ली मंत्री पद की शपथ; पढ़ें पूरी लिस्ट

Gujarat Cabinet: गुजरात में आज बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। भाजपा के इन नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। गुजरात सरकार ने 26 मंत्रियों के साथ एक नए मंत्रिमंडल की घोषणा की, जिसमें क्रिकेट रवींद्र जड़ेजा की पत्नी रीवाबा जाडेजा भी शामिल हैं। यह घटनाक्रम मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल को छोड़कर पूरे मंत्रिमंडल द्वारा अपना इस्तीफा सौंपने के ठीक एक दिन बाद आया है।

रीवाबा जड़ेजा के अलावा स्वरूपजी ठाकोर, प्रवेनकुमार माली, रुशिकेश पटेल, दर्शन वाघेला, कुंवरजी बावलिया, अर्जुन मोढवाडिया, परषोत्तम सोलंकी, जितेंद्र वाघानी, प्रफुल्ल पंशेरिया, हर्ष सांघवी और कनुभाई देसाई भी नई कैबिनेट का हिस्सा बने हैं।

इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात कर नए मंत्रियों की सूची सौंपी। शपथ ग्रहण समारोह महात्मा मंदिर में सुबह 11:30 बजे हो रहा है, जो पटेल के कार्यभार संभालने के बाद पहला बड़ा फेरबदल होगा।

#WATCH | Gandhinagar | Harsh Sanghavi takes oath as Deputy Chief Minister of Gujarat pic.twitter.com/rJ5fYP4utC — ANI (@ANI) October 17, 2025

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री आवास पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पटेल के बीच देर रात हुई बैठक के बाद अंतिम सूची पर मुहर लग गई। गुरुवार देर रात गांधीनगर सर्किट हाउस में नड्डा के आगमन के बाद यह रात्रिभोज दो घंटे से ज़्यादा समय तक चला। उनके साथ गुजरात भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा और संगठन महासचिव रत्नाकर भी थे। पार्टी सूत्रों के अनुसार, राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री की बैठक के बाद चुनिंदा मंत्रियों को उनके शामिल होने की जानकारी दी जाएगी। बाद में, शाम 4:30 बजे, भाजपा साबरमती रिवरफ्रंट पर नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जगदीशभाई विश्वकर्मा के लिए एक सम्मान समारोह आयोजित करेगी।

#WATCH Gandhinagar | Gujarat Governor Acharya Devvrat, CM Bhupendra Patel, and BJP National President & Union Minister JP Nadda arrive at oath ceremony for Cabinet expansion pic.twitter.com/iC6lNX7iTH — ANI (@ANI) October 17, 2025

नया मंत्रिमंडल 2022 के मंत्रिमंडल से बड़ा होने की संभावना है, जिसमें सिर्फ़ 17 मंत्री थे, जो गुजरात के हाल के इतिहास में सबसे कम मंत्रियों में से एक है। निकाय चुनावों और 2027 के विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र, इस फेरबदल का उद्देश्य सामाजिक और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को व्यापक बनाना है, खासकर ओबीसी और पाटीदार नेताओं के बीच, और सौराष्ट्र की मज़बूत उपस्थिति सुनिश्चित करना है।

