गुजरात विधानसभा चुनाव 2022: कांग्रेस ने जारी की अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट, राहुल गांधी भी यात्रा के बीच करेंगे चुनाव प्रचार

Highlights राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बीच गुजरात में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कई अन्य वरिष्ठ नेता शामिल वह इन दिनों ‘भारत जोड़ो यात्रा’ पर हैं और इसी यात्रा के चलते वह हिमाचल चुनाव से दूर रहे

नयी दिल्ली:कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मंगलवार को अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कई अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हैं।

पार्टी के इन स्टार प्रचारकों की सूची में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जगदीश ठाकोर और प्रदेश प्रभारी रघु शर्मा के नाम भी शामिल हैं। राहुल गांधी इन दिनों ‘भारत जोड़ो यात्रा’ पर हैं।

Congress releases a list of star campaigners for #GujaratElections.



Party chief Malliakrjun Kharge, UPA chairperson Sonia Gandhi, party MP Rahul Gandhi, general secy Priyanka Gandhi Vadra, CMs Ashok Gehlot-Bhupesh Baghel, Sachin Pilot, Jignesh Mevani, Kanhaiya Kumar to campaign. pic.twitter.com/wXr3NAGdcS