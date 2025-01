GRAP-4 in Delhi: दिल्ली में फिर से हाइब्रिड मोड में चलेंगे स्कूल, शिक्षा विभाग ने दिए आदेश

GRAP-4 in Delhi: पूरे उत्तर भारत में सर्दी का प्रकोप जारी है और दिल्ली में सर्दी के साथ प्रदूषण का कहर जारी है। जैसे-जैसे तापमान में गिरावट देखी जा रही है वैसे-वैसे हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है। इस स्थिति को देखते हुए दिल्ली में एक बार फिर से GRAP-4 के तहत सभी कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं।

इन प्रतिबंधों के तहत कई नियमों को फॉलो किया जाएगा। कई कार्यों को करने पर रोक लगाई गई है। इस बीच, दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने बुधवार को कक्षा IX और XI तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित करने के आदेश जारी किए हैं। दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के स्तर के कारण ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) 4 के कार्यान्वयन के बाद यह निर्णय लिया गया है।

यह आदेश DOE, NDMC, MCD और दिल्ली छावनी बोर्ड के तहत सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों पर लागू होता है।

आधिकारिक आदेश में लिखा है, "DOE, NDMC, MCD और दिल्ली छावनी बोर्ड के सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के सभी प्रमुखों को कक्षा IX और XI तक के बच्चों के लिए स्कूलों में 'हाइब्रिड मोड' यानी भौतिक और ऑनलाइन दोनों तरीकों से कक्षाएं संचालित करने का निर्देश दिया जाता है।"

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, बुधवार को दिल्ली में AQI 344 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब हो गई है और लोधी रोड पर AQI 287 (IITM) और 291 (IMD) दर्ज किया गया।

#WATCH | Delhi | Fresh spell of light rain lashes parts of the national capital



Visuals from Dr Ram Manohar Lohia Hospital pic.twitter.com/GA7y85rkax — ANI (@ANI) January 15, 2025

मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 368, मंदिर मार्ग में 378, मुंडका में 372 और NSIT द्वारका में 242 दर्ज किया गया। नजफगढ़ में 255, नरेला में 377, नेहरू नगर में 394 और नॉर्थ कैंपस, DU में 382 (IMD) दर्ज किया गया। ओखला फेज-2 में 380, पटपड़गंज में 390 और पूसा में 355 AQI दर्ज किया गया।

आर के पुरम में 373, रोहिणी में 399, शादीपुर में 313 और सिरीफोर्ट में 360 AQI दर्ज किया गया। सोनिया विहार में 315, श्री अरबिंदो मार्ग में 222, विवेक विहार में 414 और वजीरपुर में 408 दर्ज किया गया।

डेटा में बताया गया है कि विवेक विहार में सबसे ज्यादा 414 AQI दर्ज किया गया, जो गंभीर प्रदूषण स्तर को दर्शाता है। शून्य से 50 के बीच के AQI को 'अच्छा', 51 से 100 के बीच के AQI को 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच के AQI को 'मध्यम', 201 से 300 के बीच के AQI को 'खराब', 301 से 400 के बीच के AQI को 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच के AQI को 'गंभीर' माना जाता है।

#WATCH | Fresh spell of light rain lashes parts of the national capital



Visuals from Pandit Pant marg and Talkatora road pic.twitter.com/nkRXaqlyIo — ANI (@ANI) January 15, 2025

बता दें कि 12 जनवरी को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के तहत चरण-III उपायों को रद्द कर दिया।

