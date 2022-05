आर्यन खान मामले में पूर्व एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर होगी कार्रवाई, सरकार ने दिए आदेश: सूत्र

Highlights आर्यन खान केस में समीर वानखेड़े थे जाँच अधिकारी सूत्र ने कहा- सरकार ने उन पर उचित कार्रवाई करने के दिए आदेश एनसीबी के डीजी ने माना इस केस में समीर वानखेड़े से हुई गलती

मुंबई: ड्रग्स क्रूज मामले में पूर्व एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर कार्रवाई हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने सक्षम प्राधिकारी को आर्यन खान ड्रग्स बरामदगी मामले में पूर्व-एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े की घटिया जांच के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए कहा है। बता दें कि समीर वानखेड़े पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में सरकार पहले ही कार्रवाई कर चुकी है।

दरअसल, एनसीबी ने शुक्रवार को कोर्ट में चार्जशीट पेश की जिसमें आर्यन खान का नाम नहीं था। आर्यन खान को क्लीनचिट मिलने को लेकर एनसीबी के डीजी एस एन प्रधान ने माना है कि इस मामले में समीर वानखेड़े और उनकी टीम से गलती हुई है। बता दें कि उस वक्त समीर वानखेड़े इस मामले में जाँच अधिकारी थे।

It's learnt that Govt has asked Competent Authority to take appropriate action against ex-NCB official Sameer Wankhede for his shoddy investigation into Aryan Khan drugs haul case. Govt has already taken action in the case of Sameer Wankhede';s fake caste certificate case: Sources pic.twitter.com/cLoqoZwlTT