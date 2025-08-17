विदेश में करना चाहते हैं पढ़ाई? तो सरकार करेगी मदद, जानिए छात्रों को कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ

Governments Schemes Study Abroad:छात्रों को विदेश में पढ़ाई करने के उनके सपने को साकार करने में मदद करने के लिए, भारत सरकार ने कई छात्रवृत्तियाँ शुरू की हैं।

Governments Schemes Study Abroad:भारत में अक्सर गरीब या मिडिल क्लास के बच्चों को पढ़ने के लिए आर्थिक मदद नहीं मिलती, जिससे वह अपना सपना पूरा नहीं कर पाते। कई छात्रों को विदेश पढ़ाई करने का मौका मिलता है लेकिन कई बार घर की आर्थिक स्थित की वजह से वह विदेश नहीं जा पाते। लेकिन भारत सरकार ने छात्रों को इस मुश्किल से निकालने के लिए कई योजनाओं की सौगात दी है। राज्य से लेकर केंद्र सरकार की कई एजुकेशन स्कीम है जिसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। 

केंद्र सरकार स्कॉलरशिप स्कीम

अनुसूचित जाति और कुछ अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति (एनओएस) योजना: राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति की केंद्रीय क्षेत्र योजना अनुसूचित जाति, विमुक्त घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों, भूमिहीन कृषि श्रमिकों और पारंपरिक कारीगरों की श्रेणी से संबंधित निम्न-आय वाले छात्रों को विदेश में अध्ययन करके उच्च शिक्षा, जैसे मास्टर डिग्री या पीएचडी पाठ्यक्रम प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है, जिससे उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार होता है।

फुलब्राइट-नेहरू मास्टर्स फ़ेलोशिप: यह छात्रवृत्ति उन उम्मीदवारों के लिए है जिन्होंने अमेरिकी स्नातक डिग्री के समकक्ष डिग्री प्राप्त की है, कम से कम तीन साल का पेशेवर कार्य अनुभव रखते हैं, और भारत में अपने समुदायों में वापस आकर योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये फ़ेलोशिप अमेरिकी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अर्थशास्त्र; पर्यावरण विज्ञान/अध्ययन; उच्च शिक्षा प्रशासन; अंतर्राष्ट्रीय मामले; अंतर्राष्ट्रीय विधि अध्ययन; पत्रकारिता और जनसंचार; लोक प्रशासन; लोक स्वास्थ्य; शहरी और क्षेत्रीय नियोजन; और महिला अध्ययन/लिंग अध्ययन के क्षेत्रों में मास्टर डिग्री प्राप्त करने के लिए दो साल तक की अवधि के लिए प्रदान की जाती हैं।

विदेश में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी की डॉ. अंबेडकर योजना: यह छात्रवृत्ति योजना ओबीसी और ईबीसी से संबंधित छात्रों के लिए मास्टर्स, एम.फिल. और पीएचडी स्तर पर विदेश में अध्ययन के स्वीकृत पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए विदेशी अध्ययन हेतु शिक्षा ऋण पर स्थगन अवधि के लिए देय ब्याज पर लागू होती है।

फुलब्राइट-कलाम जलवायु फ़ेलोशिप: यह फ़ेलोशिप किसी भारतीय संस्थान में पीएचडी के लिए पंजीकृत भारतीय विद्वानों के लिए है। यह प्री-डॉक्टरेट स्तर के शोध के लिए है। चयनित उम्मीदवार किसी एक अमेरिकी मेजबान संस्थान से संबद्ध होगा। यह फ़ेलोशिप 6-9 महीने की अवधि की होती है।

सुश्री अगाथा हैरिसन मेमोरियल फ़ेलोशिप: भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित यह फ़ेलोशिप एक वर्ष की अवधि की होती है, जिसे उम्मीदवार के प्रदर्शन के आधार पर एक वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है। इस फ़ेलोशिप के माध्यम से, चयनित फ़ेलो को लंदन के ऑक्सफ़ोर्ड विश्वविद्यालय के सेंट एंटनी कॉलेज में नियुक्ति मिलती है। उम्मीदवार का दर्जा ऑक्सफ़ोर्ड विश्वविद्यालय में जूनियर रिसर्च फ़ेलो के समकक्ष होगा।

राज्य सरकार की स्कॉलरशिप स्कीम

केंद्र सरकार के अलावा, कई राज्य सरकारें भी विदेश में अध्ययन करने के इच्छुक छात्रों के लिए छात्रवृत्तियाँ प्रदान करती हैं। 

अल्पसंख्यकों के लिए मुख्यमंत्री की विदेश यात्रा योजना: तेलंगाना सरकार की अल्पसंख्यकों के लिए मुख्यमंत्री की विदेश यात्रा योजना उन छात्रों पर लागू होती है जिनकी पारिवारिक आय सभी स्रोतों से 5 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है। छात्रवृत्ति अनुदान 20 लाख रुपये या प्रवेश पत्र के अनुसार, जो भी कम हो, के लिए है। एकतरफ़ा आर्थिक टिकट और वीज़ा शुल्क।

महाराष्ट्र का विदेश यात्रा छात्रवृत्ति कार्यक्रम: इस छात्रवृत्ति कार्यक्रम में महाराष्ट्र के छात्रों के लिए कई छात्रवृत्ति योजनाएँ शामिल हैं, जिनमें आदिवासी विकास विभाग की विदेश यात्रा छात्रवृत्ति, सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग की विदेश यात्रा छात्रवृत्ति, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की विदेश यात्रा छात्रवृत्ति, योजना विभाग की विदेश यात्रा छात्रवृत्ति, अन्य पिछड़ा वर्ग बहुजन कल्याण विभाग की विदेश यात्रा छात्रवृत्ति, अल्पसंख्यक विकास विभाग की विदेश यात्रा छात्रवृत्ति और वन विभाग की विदेश यात्रा छात्रवृत्ति शामिल हैं।

आदि द्रविड़ और आदिवासी कल्याण विभाग की विदेश यात्रा छात्रवृत्ति योजना: यह योजना आदि द्रविड़, अनुसूचित जनजाति और ईसाई आदि द्रविड़ छात्रों के लिए है जो विदेश में शैक्षणिक संस्थानों में स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट शोध अध्ययन करना चाहते हैं। देश और अध्ययन के पाठ्यक्रम के आधार पर, दस छात्रों का चयन किया जाता है और उन्हें प्रति वर्ष 36.00 लाख रुपये तक की छात्रवृत्ति दी जाती है।

केरल पिछड़ा वर्ग विकास विभाग प्रवासी छात्रवृत्ति: यह योजना पिछड़े वर्ग के छात्रों को मेडिकल इंजीनियरिंग, शुद्ध विज्ञान, कृषि, प्रबंधन, विधि या सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रमों में चयनित विदेशी विश्वविद्यालयों में अध्ययन के अवसर प्रदान करके उनकी सहायता करती है। अधिकतम अनुदान ₹10,00,000/- है।

राजीव गांधी शैक्षणिक उत्कृष्टता छात्रवृत्ति (आरजीएस) योजना: इस योजना के तहत, राजस्थान सरकार राज्य के 200 मेधावी छात्रों को विदेश में अध्ययन में सहायता प्रदान करेगी। ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय जैसे दुनिया भर के 50 प्रतिष्ठित संस्थानों में स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी और पोस्ट-डॉक्टरेट अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार छात्रों का पूरा खर्च वहन करेगी, जिसमें किराया, शिक्षण शुल्क आदि शामिल हैं।

