सूडान में फंसे भारतीयों को लेकर सरकार चिंतित, सऊदी, यूएई ने दिया मदद का आश्वासन- सूत्र

नई दिल्ली: सूडान में संकट के बीच फंसे कई भारतीयों को बचाने के लिए भारत सरकार हर सुनिश्चित कदम उठाने का आश्वासन दे रही है। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि सूडान में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत विभिन्न देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है।

बताया जा रहा है कि इस मुद्दे पर अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के साथ बातचीत कर रहा है क्योंकि इन देशों की भूमिका अहम है। जानकारी के अनुसार, सूडान में स्थिति बहुत तनावपूर्ण है और इस समय लोगों की आवाजाही जोखिम भरी है।

हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सऊदी अरब और यूएई के समकक्षों से बात की है। मंत्रालय की ओर से कहा गया है, "दोनों ने जमीनी स्तर पर अपने व्यावहारिक समर्थन का आश्वासन दिया है।"

India is coordinating closely with various countries to ensure the safety and security of Indian nationals in Sudan. The Quartet countries of US, UK, Saudi Arabia and UAE have a key role and we are engaging them accordingly: Government sources — ANI (@ANI) April 19, 2023

मंत्रालय ने कहा कि वाशिंगटन डीसी में हमारे राजदूत और लंदन में उच्चायुक्त अपनी-अपनी मेजबान सरकारों के संपर्क में हैं। हम संयुक्त राष्ट्र के साथ काम कर रहे हैं, जिसकी सूडान में पर्याप्त उपस्थिति है।

दरअसल, सूडान में पिछले 6 दिनों से देश की सेना और एक अर्धसैनिक समूह के बीच लड़ाई के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है। इस तनापूर्ण स्थिति में कथित तौर पर 100 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। ऐसे में भारत सरकार अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए कार्यरत है।

मंत्रालय ने कहा कि खार्तूम में भारतीय दूतावास के साथ लागतार बातचीत जारी है और भारतीय समुदाय की स्थिति के बारे में नियमित रिपोर्ट प्राप्त कर रहे हैं।

Thank HH @ABZayed, Foreign Minister of UAE, for the exchange of views on the situation in Sudan.



Our continuing contacts are helpful. — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) April 18, 2023

बदले में दूतावास समुदाय और व्यक्तियों के साथ संपर्क में है। इस काम में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के विभिन्न माध्यमों का सहारा लिया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने सूडान की स्थिति पर चेतावनी देते हुए कहा कि सूडान की सड़कों पर स्थिति बहुत तनावपूर्ण है और इस स्तर पर आंदोलन बहुत जोखिम भरा है।

हमारी प्राथमिकता है किआंदोलन से सुरक्षा व्यक्तियों की सुरक्षा और वह जहां है सुरक्षित रहें, मंत्रालय और दूतावास दोनों स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं।

Spoke to Foreign Minister of Saudi Arabia, HH @FaisalbinFarhan just now.



Appreciated his assessment of the Sudan situation. Will remain in close touch. — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) April 18, 2023

भारतीयों के लिए विदेश मंत्रालय ने दी सलाह

जानकारी के अनुसार, सूडान में भारतीय दूतावास ने सोमवार को एक नई सलाह जारी की है। इसमें भारतीयों से अपने घरों से बाहर नहीं निकलने और शांत रहने का आग्रह किया।

दूतावास ने रविवार को कहा कि खार्तूम में गोली लगने से एख भारतीय नागरिक की मौत हो गई। सूडान में मौजूदा स्थिति के मद्देनजर सूचना और सहायता प्रदान करने के लिए विदेश मंत्रालय ने पहले से ही एक 24X7 नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है।

Web Title: Government worried about Indians stranded in Sudan Saudi UAE assure help- sources