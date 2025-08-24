इन सरकारी स्कीम से फ्री मिलेगी एजुकेशन, नहीं भरनी होगी कोई फीस; जानें कैसे मिलेगा इसका लाभ

Schemes For Free Education: भारतीय लोकतंत्र में शिक्षा हर बच्चे का मूल अधिकार है। चाहे आप गरीब हो या संपन्न घर से हो लेकिन शिक्षा आपका हक है। मगर गरीब परिवारों में अक्सर आर्थिक तंगी की वजह से मेधावी छात्र अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाते। कई बच्चे तो ऐसे होते है जो स्कूल ही नहीं जा पाते। ऐसे में सरकार देश के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कई सरकारी योजनाएं चलाती है, जिसके तहत छात्रों को मुफ्त शिक्षा, स्कॉलरशिप और फ्री किताबें मिल सकें। आइए जानते हैं इनके बारे में ...

फ्री एजुकेशन के लिए 10 सरकारी स्कीम

1- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (BBBP)

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का उद्देश्य घटते बाल लिंगानुपात को कम करना और लड़कियों की शिक्षा एवं सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। 2015 में शुरू किया गया यह कार्यक्रम लड़कियों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण बदलने और उनकी शिक्षा एवं भागीदारी सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।

2- सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)

2001 में शुरू किए गए सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) का उद्देश्य 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों को सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। यह कार्यक्रम शिक्षा में लैंगिक और सामाजिक अंतर को पाटने, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और स्कूल के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने पर केंद्रित है।

3- शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम

2009 में लागू किया गया शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। यह अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक बच्चे को बिना किसी भेदभाव के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार मिले और स्कूलों के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित किए गए हैं।

4- प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीईजीईएल)

एनपीईजीईएल उन लड़कियों तक पहुँचने के लिए एक केंद्रित हस्तक्षेप है जिनकी पहुँच सबसे कठिन है, खासकर उन लड़कियों तक जो स्कूल नहीं जातीं। यह कार्यक्रम अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों सहित वंचित समुदायों की लड़कियों की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करता है।

5- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA)

RMSA का उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा तक पहुँच को बढ़ाना और उसकी गुणवत्ता में सुधार करना है। 2009 में शुरू किया गया यह कार्यक्रम प्रत्येक बस्ती से उचित दूरी पर एक माध्यमिक विद्यालय प्रदान करके और स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार करके माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना चाहता है।

6- समग्र शिक्षा योजना

समग्र शिक्षा एक व्यापक कार्यक्रम है जो तीन पूर्व योजनाओं: SSA, RMSA और शिक्षक शिक्षा (TE) को एकीकृत करता है। इसका उद्देश्य प्रीस्कूल से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। यह कार्यक्रम डिजिटल शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और शिक्षक प्रशिक्षण पर केंद्रित है।

7- पीएम श्री स्कूल

पीएम श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) योजना के तहत, पूरे भारत में 14,500 से अधिक स्कूलों को आधुनिक और अनुकरणीय स्कूलों के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के सभी सिद्धांतों को लागू करेंगे और सीखने के लिए एक समग्र, आनंददायक और आकर्षक माहौल प्रदान करेंगे।

8- सीबीएसई उड़ान कार्यक्रम

सीबीएसई उड़ान कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग और तकनीकी संस्थानों में लड़कियों के कम नामांकन की समस्या का समाधान करना है। यह आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि की छात्राओं को इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी में मदद करने के लिए मुफ्त ऑनलाइन संसाधन, ट्यूटोरियल और मार्गदर्शन प्रदान करता है।

9- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी)

केजीबीवी का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वंचित समुदायों की लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। यह कार्यक्रम उच्च प्राथमिक स्तर पर लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय स्थापित करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उन्हें सुरक्षित और सहायक वातावरण में शिक्षा प्राप्त हो।

10- एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय

यह योजना आदिवासी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इसके तहत, आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आवासीय विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं जो छात्रों को शैक्षिक और सर्वांगीण विकास के लिए एक सहायक वातावरण प्रदान करते हैं।

