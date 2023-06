केंद्र सरकार ने तुषार मेहता को भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में फिर से नियुक्त किया

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने शुक्रवार को तुषार मेहता को कुछ अवधि के लिए भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में फिर से नियुक्ति को मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट में विक्रमजीत बनर्जी, केएम नटराज, बलबीर सिंह, एसवी राजू, एन वेंकटरमन और ऐश्वर्या भाटी को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है।

एएसजी के रूप में माधवी दीवान, संजय जैन और जयंत के सूद का कार्यकाल समाप्त हो गया है। अक्टूबर 2018 में केंद्र सरकार ने तत्कालीन अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया था। इसके बाद केंद्र ने उन्हें जून 2020 में फिर 3 सालों के लिए इस पद पुनः नियुक्त किया था।

