चंद्रयान-3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग का गूगल ने मनाया जश्न, जानें कितना खास है इस बार का डूडल

नई दिल्ली: भारत के महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन चंद्रयान-3 की बुधवार को चंद्रमा पर सफल लैंडिंग का जश्न मनाते हुए गूगल ने गुरुवार को एक नया डूडल जारी किया जिसमें एनिमेटेड चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बैठे रोवर मॉड्यूल को दर्शाया गया है जो खुश दिख रहा है। एनिमेटेड डूडल में विक्रम लैंडर को चंद्रमा का चक्कर लगाते हुए और उसके बाद उसके दक्षिणी ध्रुव पर उतरते हुए दिखाया गया है।

इसके बाद प्रज्ञान रोवर इससे बाहर आता है और चंद्रमा की सतह की खोज शुरू करता है जबकि चंद्रमा को इस उपलब्धि पर प्रसन्न और प्रसन्न दिखाया जाता है। अपने बधाई संदेश में गूगल ने कहा कि चंद्र लैंडिंग कोई आसान उपलब्धि नहीं है और केवल अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग पूरी की है, लेकिन अब से पहले कोई भी देश दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में नहीं पहुंच पाया है।

गूगल इंडिया ने ट्वीट करते हुए लिखा, "आज जब भी हम गूगल होमपेज खोलेंगे तो आप हमें मुस्कुराते हुए पाएंगे। इस गूगल डूडल के जरिए इसरो के चंद्रयान3 की ऐतिहासिक उपलब्धि और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहली लैंडिंग का जश्न मनाया जा रहा है।" विवरण में आगे कहा गया है कि कैसे चंद्रयान-3 ने इस भविष्यवाणी की पुष्टि की कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, छायादार गड्ढों के अंदर बर्फ के भंडार मौजूद थे।

You'll catch us smiling every time we open the Google homepage today ☺

Here's celebrating the historic feat by @isro's #Chandrayaan3 and the first landing on the moon's south pole, with this #GoogleDoodle 🌕 pic.twitter.com/IIWcx4e6v2