Good News! दिवाली-छठ यात्रियों के लिए खुशखबरी, रेलवे राउंड ट्रिप योजना पर देगी 20% की छूट

By रुस्तम राणा | Updated: August 19, 2025 14:09 IST2025-08-19T14:09:25+5:302025-08-19T14:09:25+5:30

रेलवे ने त्योहारों के दौरान होने वाली भीड़ को नियंत्रित करने और ट्रेनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए यह योजना शुरू की है। यह योजना प्रायोगिक आधार पर है।

Good news for Diwali-Chhath passengers, Railways gives 20% discount on return tickets | Good News! दिवाली-छठ यात्रियों के लिए खुशखबरी, रेलवे राउंड ट्रिप योजना पर देगी 20% की छूट

Good News! दिवाली-छठ यात्रियों के लिए खुशखबरी, रेलवे राउंड ट्रिप योजना पर देगी 20% की छूट

नई दिल्ली:दिवाली और छठ के दौरान घर जाने की योजना बना रहे यात्रियों के लिए, भारतीय रेलवे ने 15 अगस्त से राउंड ट्रिप योजना शुरू की है। इसके तहत, यात्रियों को वापसी टिकट पर 20% की छूट मिलेगी। यह योजना 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर (आगे की यात्रा) और 17 नवंबर से 1 दिसंबर (वापसी यात्रा) के बीच बुक किए गए टिकटों पर लागू है। यह ऑफर केवल तभी लागू होगा जब आगे और वापसी दोनों यात्राएँ एक साथ कन्फर्म टिकट के रूप में बुक की गई हों। यह छूट वापसी टिकट के मूल किराए पर दी जाएगी।

रेलवे ने त्योहारों के दौरान होने वाली भीड़ को नियंत्रित करने और ट्रेनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए यह योजना शुरू की है। यह योजना प्रायोगिक आधार पर है। इसका लाभ तभी मिलेगा जब दोनों यात्राओं के लिए एक ही यात्री विवरण का उपयोग किया जाए। बुकिंग एक ही श्रेणी और एक ही ट्रेन जोड़ी में की जानी चाहिए।

- इस योजना के तहत बुक किए गए टिकटों पर कोई धनवापसी नहीं की जाएगी।
- यह विशेष ट्रेनों सहित सभी ट्रेनों और श्रेणियों पर लागू होता है।
- हालाँकि, फ्लेक्सी-फ़ेयर प्रणाली वाली ट्रेनें इससे बाहर हैं।

महत्वपूर्ण शर्तें

- टिकटों में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा।
- रेल यात्रा कूपन, पास, पीटीओ या वाउचर-आधारित बुकिंग पर छूट लागू नहीं होगी।
- दोनों यात्राओं के लिए बुकिंग का माध्यम एक ही होना चाहिए। 

उदाहरण के लिए, यदि आगे की टिकट ऑनलाइन बुक की जाती है, तो वापसी की टिकट भी ऑनलाइन बुक की जानी चाहिए। यदि रेलवे काउंटर पर बुक की जाती है, तो वापसी की टिकट भी काउंटर पर ही बुक की जानी चाहिए।

ऐप के ज़रिए बुकिंग कैसे करें

यात्री IRCTC रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके अपनी आगे और वापसी की टिकटें बुक कर सकते हैं।

- ऐप खोलें और ट्रेन का विकल्प चुनें।
- बुकिंग स्क्रीन पर, फ़ेस्टिवल राउंड ट्रिप पर क्लिक करें।
- अपनी ट्रेन चुनें, विवरण दर्ज करें और भुगतान करें।
- भुगतान के बाद, वापसी यात्रा बुक करने के विकल्प के साथ एक कन्फ़र्मेशन पेज दिखाई देगा।
- बुकिंग पूरी करें और आपकी टिकट कन्फ़र्म हो जाएगी।

Web Title: Good news for Diwali-Chhath passengers, Railways gives 20% discount on return tickets

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :RailwaysRailwaysDiwali-Deepavaliदिवालीछठ पूजा