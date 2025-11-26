गोंदिया नगर पालिका परिषदः ‘वीआईपी संस्कृति’ को खत्म करने के लिए शिवसेना को वोट दें, एकनाथ शिंदे ने कहा-उम्मीदवारों का समर्थन करें और चुनें

Gondia Municipal Council: गोंदिया नगर परिषद चुनाव के लिए शिवसेना के सभी 34 (पार्षद पद के लिए) उम्मीदवारों को अपना आशीर्वाद दें।

Highlightsमहिलाओं के लिए सरकार की लाडकी बहिन योजना बंद नहीं की जाएगी।विभिन्न नगर निकायों के लिए चुनाव दो दिसंबर को होने हैं। दलितों के अच्छे दिन लाने के लिए काम करना चाहते हैं।

Gondia: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने लोगों से आगामी स्थानीय चुनावों में उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को चुनने का आग्रह करते हुए कहा कि उनकी पार्टी को वोट देना विकास के लिए वोट देना है और ‘‘वीआईपी संस्कृति’’ को समाप्त करना है। गोंदिया नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के लिए शिवसेना उम्मीदवार डॉ. प्रशांत कात्रे के पक्ष में प्रचार के लिए मंगलवार को यहां आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए शिंदे ने यह भी कहा कि महिलाओं के लिए सरकार की लाडकी बहिन योजना बंद नहीं की जाएगी।

राज्य में विभिन्न नगर निकायों के लिए चुनाव दो दिसंबर को होने हैं। शिंदे ने कहा, ‘‘शिवसेना उम्मीदवारों का समर्थन करें और उन्हें चुनें। शिवसेना को दिया गया आपका वोट विकास के लिए है। हम वीआईपी संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं और दलितों के अच्छे दिन लाने के लिए काम करना चाहते हैं।

विकास के लिए, बदलाव के लिए वोट करें और आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में शिवसेना उम्मीदवार को चुनें।’’ शहरी विकास विभाग का भी प्रभार संभाल रहे शिंदे ने यह आश्वासन दिया कि गोंदिया के विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने कहा, ‘‘हमारे उम्मीदवार गोंदिया को कचरा, प्रदूषण और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए काम करेंगे।

गोंदिया नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के लिए हमने एक स्वच्छ छवि वाले डॉक्टर को मैदान में उतारा है और वह बीमारी को जड़ से खत्म करने में विश्वास रखते हैं। गोंदिया नगर परिषद चुनाव के लिए शिवसेना के सभी 34 (पार्षद पद के लिए) उम्मीदवारों को अपना आशीर्वाद दें।’’

