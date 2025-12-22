गोवा जिला पंचायत चुनावः 50 में से 30 से अधिक सीट पर जीते भाजपा-एमजीपी, कांग्रेस 10, आम आदमी पार्टी तथा रिवोल्यूश्नरी गोअन्स पार्टी को 1-1 सीट
Goa Zila Panchayat elections: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "गोवा सुशासन का प्रतीक है।
पणजीः गोवा जिला पंचायत चुनावों के सोमवार को घोषित नतीजों में भारतीय जनता पार्टी-महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी (भाजपा-एमजीपी) गठबंधन को ज्यादातर सीट पर जीत मिली। बीस दिसंबर को हुए मतदान में राज्य की 50 जिला परिषद सीट में से इन दोनों दलों को 30 से अधिक सीट पर जीत हासिल हुई, जबकि कांग्रेस ने 10 सीट और आम आदमी पार्टी तथा रिवोल्यूश्नरी गोअन्स पार्टी को एक-एक सीट पर जीत मिली। चार निर्दलीय उम्मीदवार भी विजयी रहे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "गोवा सुशासन का प्रतीक है।
गोवा प्रगतिशील राजनीति का प्रतीक है। जिला पंचायत चुनावों में भाजपा-एमजीपी (राजग) परिवार को इतना मजबूत समर्थन देने के लिए मैं गोवा के अपने सभी बहनों और भाइयों को धन्यवाद देता हूं।" उन्होंने कहा, "इससे गोवा के विकास के हमारे प्रयासों को और अधिक बल मिलेगा। हम इस खूबसूरत राज्य के लोगों के सपनों और आकांक्षाओं को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
हमारे मेहनती राजग कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर सराहनीय काम किया है, जिसके कारण यह परिणाम प्राप्त हुआ है।" इससे पहले, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में राज्य के लोगों को भाजपा पर भरोसा जताने और पार्टी को शानदार जीत दिलाने के लिए धन्यवाद दिया।