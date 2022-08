नीतीश कुमार के भाजपा का साथ छोड़ने पर बोले गिरिराज सिंह- 'नीतीश सिर्फ कुर्सी के...'

Highlights गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार का पूरा राजनीतिक करियर एक तरफ से दूसरी तरफ जाने वाला है। उन्होंने कहा कि वह कुछ नया नहीं कर सकते हैं इसलिए वह जवाबदेही और सत्ता विरोधी लहर से बचने के लिए साझेदार बदलते हैं। गिरिराज सिंह ने 'नीतीश सबके हैं' वाले पोस्टर को लेकर ट्वीट किया कि "नीतीश सिर्फ कुर्सी के है।"

नई दिल्ली: नीतीश कुमार के बिहार में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ अपना गठबंधन समाप्त करने के फैसले ने मंगलवार को नीतीश कुमार के 2024 में विपक्ष का पीएम चेहरा बनने की अटकलें तेज कर दीं। नीतीश कुमार के 'सीएम पद के लिए प्यार' की कड़ी निंदा करते हुए भाजपा नेताओं ने उनको ऐसे व्यक्ति के रूप में खारिज कर दिया जो 'अपने दम पर' मुख्यमंत्री भी नहीं बन सकते।

भारतीय जनता पार्टी के गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार का पूरा राजनीतिक करियर एक तरफ से दूसरी तरफ जाने वाला है। उन्होंने कहा कि वह कुछ नया नहीं कर सकते हैं इसलिए वह जवाबदेही और सत्ता विरोधी लहर से बचने के लिए साझेदार बदलते हैं। वहीं, गिरिराज सिंह ने 'नीतीश सबके हैं' वाले पोस्टर को लेकर ट्वीट किया कि "नीतीश सिर्फ कुर्सी के है।"

