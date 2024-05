"बंगाल को 'भारत का पाकिस्तान' बनाना चाहती हैं ममता बनर्जी": गिरिराज सिंह ने गांधी परिवार पर भी साधा निशाना, मुस्लिम वोट को लेकर कहा ये

Highlights केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पंडित जवाहर लाल नेहरू ने हिंदुओं को धोखा दिया था। उन्होंने राहुल और सोनिया गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि दोनों देश छोड़ने वाले हैं।

पटना: केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने एएनआई से बात करते हुए कहा कि पंडित जवाहर लाल नेहरू ने हिंदुओं को धोखा दिया था। यही नहीं, उन्होंने राहुल और सोनिया गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि दोनों देश छोड़ने वाले हैं।

गिरिराज सिंह ने ये भी कहा कि जिस तरह से वे (राहुल गांधी और सोनिया गांधी) भारत को तोड़ने, लोगों और मुसलमानों की संपत्ति छीनने की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इन मां-बेटे को देश से कोई प्यार नहीं है। उन्हें 40 से भी कम सीटें मिलेंगी और वह देश छोड़ देंगे। उनका राजनीतिक एजेंडा मुसलमानों का वोट हासिल करना है।

