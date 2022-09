General Elections 2024: बारामती में ‘घड़ी’ काम करना बंद कर देगी, महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख बावनकुले ने पवार पर किया हमला

Highlights बारामती निर्वाचन क्षेत्र महाराष्ट्र में है। अन्य सीटों की तरह भाजपा ने अपना ध्यान वहां भी केंद्रित किया है। महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों में से 45 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेगा।

नासिकः भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने रविवार को कहा कि 2024 के आम चुनावों में बारामती में ‘घड़ी’ काम करना बंद कर देगी, क्योंकि उनकी पार्टी इस सीट पर कब्जा कर लेगी। घड़ी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) का चुनाव चिह्न है।

बावनकुले ने यह भी कहा कि राकांपा प्रमुख शरद पवार ने अपने गृहनगर बारामती का विकास करके कोई अहसान नहीं किया है। उन्होंने कहा, ‘‘अगर वह 40 साल से वहां से चुने जाते रहे हैं तो (अपने) निर्वाचन क्षेत्र का विकास करना उनका कर्तव्य था।’’ बावनकुले ने नासिक में संपादकों और पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कहा, ‘‘बारामती निर्वाचन क्षेत्र महाराष्ट्र में है।

इसलिए, अन्य सीटों की तरह भाजपा ने अपना ध्यान वहां भी केंद्रित किया है। मैं अब हर तीन महीने में बारामती का दौरा करूंगा। वर्ष 2024 में बारामती में 'घड़ी' निश्चित रूप से रुक जाएगी। हमने अमेठी जीत ली है, अब हम बारामती जीत सकते हैं।’’ पुणे जिले का बारामती संसदीय क्षेत्र शरद पवार का गढ़ रहा है। उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए और बाद में भी कई बार इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था।

अब उनकी बेटी सुप्रिया सुले वहां की मौजूदा सांसद और भतीजे अजीत पवार विधायक हैं। भाजपा ने बारामती और महाराष्ट्र की 15 अन्य सीटों सहित देशभर के 140 से अधिक लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी का आधार बढ़ाने के लिए एक अभियान शुरू किया है। पिछले हफ्ते अपने बारामती दौरे के दौरान बावनकुले ने कहा था कि उनकी पार्टी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का गठबंधन 2024 के चुनावों में महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों में से 45 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेगा।

बावनकुले ने इस बात से इनकार किया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण भाजपा के संपर्क में थे। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष ने कहा, ‘‘पृथ्वीराज चव्हाण के साथ उनकी पार्टी (कांग्रेस) में सही सलूक नहीं किया जा रहा है। उन्होंने अपनी पार्टी में कुछ गलत चीजों के खिलाफ आवाज उठाई है, इसलिए उन्हें राज्य विधानमंडल में भी चौथी-पांचवीं पंक्ति में बैठाया गया है।’’ बावनकुले ने कहा, ‘‘एक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ इस तरह का व्यवहार सही नहीं है। भाजपा में ऐसा नहीं होता है।

हालांकि, चव्हाण नाखुश हैं और उन्होंने अपनी पार्टी की आलोचना की है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह भाजपा के संपर्क में हैं।’’ बाद में दिन में बावनकुले ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस को भविष्य में मुख्यमंत्री के रूप में राज्य का नेतृत्व करना चाहिए।

उन्होंने कहा, ''फड़नवीस एक वफादार और सक्षम कार्यकर्ता (पार्टी के) हैं। हमें उनके नेतृत्व को सलाम करना चाहिए और इसलिए उन्हें भविष्य में राज्य का नेतृत्व करना चाहिए।'' वह राकांपा पदाधिकारी गजानन शेलर द्वारा की गई पूर्व की उस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे कि बावनकुले को मुख्यमंत्री के रूप में राज्य का नेतृत्व करना चाहिए।

