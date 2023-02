आबकारी नीति मामला: मनीष सिसोदिया पर गौतम गंभीर का तंज, कहा- उन्हें वह मिलना चाहिए जिसके वे हकदार हैं

Highlights गौतम गंभीर ने कहा कि उन्हें वह मिलना चाहिए जिसके वे हकदार हैं। सिसोदिया को शराब आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं के आरोप में रविवार को गिरफ्तार किया गया था। मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति मामले में जमानत के लिए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद गौतम गंभीर ने मंगलवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उन्हें वह मिलना चाहिए जिसके वे हकदार हैं। सिसोदिया को शराब आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं के आरोप में रविवार को गिरफ्तार किया गया था और सोमवार को उन्हें पांच दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया था।

समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने कहा, "यह ओपन एंड शट केस था। उन्हें वह मिलना चाहिए जिसके वे हकदार हैं। यह भारत में पहली बार है कि कोई शिक्षा मंत्री तिहाड़ जेल जाएगा, वह भी शराब घोटाला मामले में। यह नीति धन का शोषण करने के लिए बनाई गई थी ताकि खालिस्तानी की मदद से वे चुनाव लड़ सकें।"

If there was no discrepancy in liquor policy, it shouldn't have been taken back. This is not the time to give emotional statements. If he (Sisodia) has opened schools, colleges & hospitals, show it to us. He can move to SC, but for me, Delhi CM&AAP has been exposed:Gautam Gambhir pic.twitter.com/RjEAT8oyIE