गणेश प्रतिमा विसर्जनः 4 डूबे और 13 अन्य लापता, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव के समापन को लेकर उमड़े लोग

Highlights नांदेड़ जिले के गडेगांव में एक नदी में तीन लोग बह गए। बारिश के कारण नदियां, झील और अन्य जल निकाय उफान पर हैं। ठाणे जिले में मूर्ति विसर्जन के दौरान तीन लोग बह गए और एक शव बरामद किया गया है।

मुंबईः महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में गणेश उत्सव के समापन के बाद मूर्तियों के विसर्जन के दौरान कम से कम चार लोग डूब गए और 13 अन्य लापता हो गए। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि पुणे जिले के चाकन क्षेत्र में तीन अलग-अलग घटनाओं में चार लोग अलग-अलग जलाशयों में बह गए। उन्होंने कहा कि दो लोग वाकी खुर्द में भामा नदी में और एक शेल पिंपलगांव में बह गया तथा एक अन्य व्यक्ति पुणे ग्रामीण के बिरवाड़ी में एक कुएं में गिर गया। अधिकारी ने बताया कि चार लोगों में से दो के शव अब तक बरामद कर लिए गए हैं तथा अन्य दो की तलाश जारी है।

नांदेड़ जिले के गडेगांव में एक नदी में तीन लोग बह गए। पुलिस ने बताया कि बाद में एक व्यक्ति को बचा लिया गया और अन्य दो की तलाश जारी है। उन्होंने बताया कि नासिक में चार लोग इसी तरह की त्रासदी का शिकार हुए और उनमें से एक का शव सिन्नार में बरामद किया गया। पुलिस ने कहा कि जलगांव में अलग-अलग घटनाओं में तीन लोग बह गए और उनका पता लगाने के प्रयास जारी हैं।

इसने बताया कि ठाणे जिले में मूर्ति विसर्जन के दौरान तीन लोग बह गए और अब तक एक शव बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार, एक अन्य घटना में, अमरावती में विसर्जन के दौरान एक व्यक्ति के डूबने की आशंका है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में लगातार हो रही बारिश के कारण नदियां, झील और अन्य जल निकाय उफान पर हैं।

जिसके कारण राज्य आपदा मोचन दल और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) को तैनात किया गया है। मुंबई में गणपति उत्सव के दौरान भगवान गणेश की सबसे प्रतिष्ठित मूर्तियों में से एक लालबागचा राजा का विसर्जन रविवार को ज्वारभाटा के कारण अरब सागर में ऊंची लहरे उठने के कारण विलंबित कर दिया गया। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि आमतौर पर लालबागचा राजा की मूर्ति को एक बेड़े पर रखकर सुबह नौ बजे से पहले दक्षिण मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर गहरे समुद्र में विसर्जित कर दिया जाता है, लेकिन इस साल पहली बार अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण इस प्रक्रिया में देरी हुई। देरी के बावजूद लालबागचा राजा को विदाई देने आए हजारों श्रद्धालु चौपाटी पर इंतजार करते रहे।

मूर्ति का विसर्जन जुलूस शनिवार को शुरू हुआ और रविवार सुबह उसे गिरगांव चौपाटी पर लाया गया, संयोग से उस समय तेज लहरें ऊठ रही थीं। सुबह से ही हजारों श्रद्धालु लालबागचा राजा को विदाई देखने के लिए चौपाटी पर जमा हो गए। नगर निकाय एवं पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद थे और स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे थे।

मध्यप्रदेश के रायसेन में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो किशोर डूबे

मध्यप्रदेश के रायसेन जिले में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान नाले में गिरने से दो किशोर डूब गए। पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर घाटखेड़ा गांव में शनिवार रात करीब आठ बजे हुई।

उमरावगंज थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि 10 दिवसीय गणेश उत्सव के समापन पर एक ही परिवार के पांच किशोर प्रतिमा विसर्जन करने गए थे। उन्होंने कहा कि पांचों बच्चे एक पत्थर पर खड़े थे तभी वहां की मिट्टी धंस गई और वे गहरे नाले में गिर गए। तोमर ने कहा कि कुछ ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया।

एक घंटे के बाद अनुज साहू (16) का शव बरामद किया गया, जबकि नितिन साहू (17) को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला गया। पुलिस ने बताया कि नितिन को सीपीआर (कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन) दिया गया और भोपाल के एक अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि अन्य तीन किशोर तैरकर सुरक्षित निकलने में सफल रहे।

Web Title: Ganesh idol immersion 4 drowned 13 others missing people gathered Maharashtra mark conclusion of Ganesh festival