Ganesh Chaturthi 2025: पीएम मोदी, अमित शाह से लेकर सीएम योगी तक..., नेताओं ने की गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं

Ganesh Chaturthi 2025: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को गणेश चतुर्थी के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दीं और सभी के लिए सुख, शांति एवं अच्छे स्वास्थ्य की कामना की।

Ganesh Chaturthi 2025: भगवान शिव और पार्वती के बेटे भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाने वाला त्योहार गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जा रहा है। 10 दिवसीय त्योहार गणेश चतुर्थी पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। णेश चतुर्थी के पावन अवसर पर देशवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू समेत सभी नेताओं ने शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर लिखा, "आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएँ। भक्ति और विश्वास से परिपूर्ण यह पावन अवसर सभी के लिए मंगलमय हो। मैं भगवान गजानन से प्रार्थना करता हूँ कि वे अपने सभी भक्तों को सुख, शांति और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। गणपति बप्पा मोरया!"

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक्स पर इस अवसर पर प्रार्थना की। उन्होंने पोस्ट किया, "विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की आराधना के पावन पर्व 'श्री गणेश चतुर्थी' की सभी भक्तों और प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ! भगवान सिद्धिविनायक सभी को सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें।" 

यह उत्सव दस दिनों तक चलता है, जिसमें घरों और सार्वजनिक पंडालों में भगवान गणेश की सुंदर मूर्तियों को स्थापित किया जाता है, जिन्हें फूलों, रोशनियों और मोदक जैसी पारंपरिक मिठाइयों से सजाया जाता है। 

गणेश चतुर्थी का दस दिवसीय उत्सव प्रार्थना, आरती और सामुदायिक उत्सवों से भरा होता है, जिसका समापन विसर्जन के साथ होता है, जब मूर्तियों को "गणपति बप्पा मोरया" के जयकारों के साथ जल में विसर्जित किया जाता है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी शुभकामनाएँ दीं और लोगों के जीवन में समृद्धि की कामना की। उन्होंने X पर पोस्ट किया, "सभी को श्री गणेश चतुर्थी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ। मैं गणपति बप्पा से सभी के जीवन में सुख-समृद्धि की कामना करता हूँ।"

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से शुभकामनाएँ देते हुए कहा, "गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी हम सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करें। उनके आशीर्वाद से भारत एकता, सद्भाव और विकास के पथ पर निरन्तर अग्रसर रहे। गणपति बप्पा मोरया!"

