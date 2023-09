G20 Summit 2023: दिल्ली पहुंचे अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडन, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात, देखें फोटो और वीडियो

Highlights प्रेस सचिव कैरीन ज्यां-पियरे और सामरिक संचार के लिए एनएससी समन्वयन जॉन किर्बी भी यात्रा कर रहे हैं। जी20 नेताओं में से हैं जो शिखर सम्मेलन में अपनी भागीदारी की पहले ही पुष्टि कर चुके हैं। पीएम मोदी 10 सितंबर को ब्राजील के राष्ट्रपति लूला को जी20 अध्यक्ष पद की कमान सौंपेंगे।

नई दिल्लीः अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन बृहस्पतिवार शाम को दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने स्वागत किया। आज ही पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। नई दिल्ली में होने जा रहे ऐतिहासिक जी20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। बाइडन जी20 नेताओं के साथ राजघाट स्मारक भी जाएंगे।

भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली 9-10 सितंबर तक जी20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अत्याधुनिक भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, बुनियादी ढांचे, सतत विकास आदि जैसे कई विषयों पर चर्चा करेंगे।

बाइडन की शुक्रवार को ही मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक प्रस्तावित है। बैठक के दौरान, दोनों नेताओं द्वारा जून में प्रधानमंत्री मोदी की वाशिंगटन की आधिकारिक यात्रा के दौरान लिये गये निर्णयों पर हुई प्रगति की समीक्षा करने की उम्मीद है।

व्हाइट हाउस ने कहा है कि बाइडन जी20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत की अपनी यात्रा के दौरान रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (सीडीसी) के कोविड-19 दिशानिर्देशों का पालन करेंगे। बाइडन की पत्नी जिल बाइडन (72) सोमवार को कोविड-19 से संक्रमित पायी गयी थीं। इसके बाद राष्ट्रपति बाइडन (80) की सोमवार तथा मंगलवार को कोरोना वायरस जांच की गयी, हालांकि वह संक्रमित नहीं पाए गए।

शनिवार से शुरू होने वाले दो दिवसीय शिखर सम्मेलन में ग्लोबल साउथ की चिंताओं, यूक्रेन संघर्ष के परिणामों, निराशाजनक आर्थिक परिदृश्य और एक खंडित भूराजनीतिक परिदृश्य में समावेशी विकास को बढ़ावा देने जैसी कुछ जटिल वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए मंथन होगा। जी20 के सदस्य देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85 प्रतिशत, वैश्विक व्यापार का 75 प्रतिशत से अधिक और विश्व जनसंख्या का लगभग दो-तिहाई प्रतिनिधित्व करते हैं।

राष्ट्रपति के एयर फोर्स वन विमान में उनके साथ अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान, डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ जेन ओ’मैली डिल्लोन, ओवल ऑफिस ऑपरेशंस की निदेशक एनी टॉमासिनी, प्रेस सचिव कैरीन ज्यां-पियरे और सामरिक संचार के लिए एनएससी समन्वयन जॉन किर्बी भी यात्रा कर रहे हैं। इसके अलावा उनके साथ एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल आया है।

राष्ट्रपति बाइडन के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा उन जी20 नेताओं में से हैं जो शिखर सम्मेलन में अपनी भागीदारी की पहले ही पुष्टि कर चुके हैं।

पीएम मोदी 10 सितंबर को ब्राजील के राष्ट्रपति लूला को जी20 अध्यक्ष पद की कमान सौंपेंगे। ब्राजील एक दिसंबर को औपचारिक रूप से जी20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। जी20 समूह में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका यूरोपीय संघ (ईयू) शामिल हैं।

