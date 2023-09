G20 Summit 2023: कोणार्क चक्र के बारे में पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन को बताया, देखें वीडियो, जानिए क्या है

Highlights जी20 अध्यक्षता देश के अंदर और बाहर, दोनों जगह समावेश का प्रतीक बन गई है। कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के आभाव का आया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र हम सबके लिए पथ प्रदर्शक बन सकता है।

G20 Summit 2023: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब समय आ गया है कि वैश्विक भलाई के लिए हम सब साथ मिलकर चलें। जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत मंडपम पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन को पीएम मोदी ने ओडिशा के कोणार्क व्हील के बारे में बताया।

VIDEO | PM Modi explaining about Odisha's Konark wheel to US President Joe Biden as he arrived at Bharat Mandapam to attend the G20 Summit.



The Konark wheel was built during the 13th century under the reign of King Narasimhadeva-I. The wheel with 24 spokes is also adapted into… pic.twitter.com/ziYA7Kp8tC